我是廣告 請繼續往下閱讀

▲白冰冰（左）曬出和張惠妹（右）的合照。（圖／白冰冰臉書）

資深藝人白冰冰近日在社群平台分享一段暖心巧遇，她在台東機場意外遇見天后張惠妹（阿妹），並公開對方私下陪伴母親的模樣，直呼阿妹其實是一位「孝順又貼心」的女兒，私下看起來完全也不像是稱霸舞台的天后，貼文一出，立刻吸引不少網友留言討論。白冰冰透露，當天她準備從台東搭機返回台北，沒想到在機場碰到阿妹，她表示，阿妹當天專程陪媽媽一起前往台北，突如其來的巧遇讓白冰冰相當驚喜，也忍不住上前打招呼並留下合影。白冰冰公開的照片中，可以看見阿妹私下模樣，對方以素顏現身、穿著藍白條紋襯衫搭配紅色長褲，還戴著眼鏡，整體打扮相當休閒樸素，雖然造型簡單，但仍散發出難以忽視的天后氣場，白冰冰提到，與舞台上霸氣十足的阿妹不同，當時她看到的是一位細心照顧母親、默默陪伴在側的貼心女兒。白冰冰在貼文中感性表示，當下幾乎忘記對方是享譽國際的歌壇天后，只覺得是一位非常孝順的孩子，她還特別標註「永遠的妹神」、「光芒四射的天后」，照片曝光後，不少網友也驚呼是「兩位天后相遇」，還有人敲碗希望未來能在節目《超級冰冰Show》中看到阿妹現身，掀起熱烈討論。