中東戰火持續，最新衛星影像顯示，美國在約旦的「薩德」（THAAD）飛彈防禦系統遭伊朗擊中，AN/TPY-2雷達恐已被摧毀。這不是美軍在中東唯一遭到伊朗攻擊的雷達，顯示伊朗正有計劃地試圖削弱美國及其盟友在當地的防空能力。
根據《CNN》報導，於2日拍攝的衛星影像顯示，美國部署於約旦的薩德飛彈防禦系統，在美以聯軍對伊朗發動打擊的頭幾天就遭擊中，且AN/TPY-2雷達顯然已被摧毀。衛星影像顯示雷達周邊有兩個直徑約4公尺的彈坑，這可能意味伊朗經過多次嘗試後才成功擊中目標。
美國部署在阿拉伯聯合大公國的兩處薩德系統也有遭到類似襲擊，但不清楚受損程度如何。美國部署在卡達烏姆達哈爾（Umm Dahal）的預警雷達系統「鋪路爪（AN/FPS-132）」同樣遭到襲擊受損。
雷達是薩達飛彈防禦系統的關鍵組件，美國目前部署了8套薩德系統，阿拉伯聯合大公國擁有2套，沙烏地阿拉伯則有1套。此次受損的系統位於約旦的穆瓦法克薩爾蒂空軍基地（Muwaffaq Salti Air Base），距離伊朗超過800公里。根據飛彈防禦署（Missile Defense Agency）2025年的預算，AN/TPY-2雷達的造價將近5億美元。
專家表示，雷達受損並不會使薩德系統完全失靈，因為還有其他資產和配置，但這肯定會降低其能力和靈活性。
軍事專家瓊斯（N.R. Jenzen-Jones）指出，AN/TPY-2雷達就像是薩德系統的心臟，同時，它也是極其昂貴的裝備，即便損失單單一具這類雷達，也會對作戰行動造成重大影響。很可能必須從他處重新部署替代單位，耗費時間與精力。
《CNN》報導指出，伊朗對阿拉伯半島各地的美國軍事基地和設施發動攻擊，目標顯然是為了破壞通訊、雷達和情報設備，以切斷它們與外界的聯繫。
美國國防部發言人表示，基於作戰安全考量，不會針對該地區特定作戰能力的狀態發表評論。
