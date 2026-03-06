我是廣告 請繼續往下閱讀

WBC台日大戰開打 日本女星不敢選邊站

初次來台讚食物好吃 希望日本未來也能同婚

2026世界棒球經典賽（WBC）今（6）日迎來台日大戰，晚間6點在東京巨蛋開打，話題熱到連在台灣宣傳電影的日本藝人都被追問立場。剛好來台宣傳電影《藍色男孩事件》的導演飯塚花笑與女主角中川未悠，被媒體問到「希望哪一隊贏？」時，現場氣氛瞬間變得微妙，中川未悠甚至緊張到連吞好幾次口水才開口，最後笑著用一句「強者會贏、誰贏誰強！」如果台灣最後贏了，他們秉持運動家精神，「我們一定會說台灣好棒。」還笑說話題太敏感，不如無關勝敗，只替台日帥哥代表大谷翔平、陳傑憲加油就好。WBC台日大戰今晚6點在東京巨蛋開打，日本導演飯塚花笑、女主角中川未悠剛好來台宣傳電影《藍色男孩事件》，受訪時被問到是否關注棒球，以及對台日大戰的看法，一聽到問題都露出為難表情，中川未悠一度沉默思考，還被發現連續吞了幾次口水，讓現場笑成一片。她最後給出相當圓融的答案，表示自己其實有在關注棒球，甚至還在紐約買過棒球外套，「強者會贏，我們就以結果論來說，誰贏誰強。如果台灣贏，我們一定會說台灣好棒；如果日本贏，就會說好厲害。」最後大家乾脆不再糾結勝負問題，改成用「帥哥應援」收場，現場一致決定不分台灣或日本，一起替台灣隊長陳傑憲、日本球星大谷翔平加油，笑說：「無關勝敗，不如一起替帥哥加油！」導演飯塚花笑與中川未悠同為跨性別者，此行都是人第一次來到台灣，中川未悠透露，來台之前特地先到神戶中華街吃台灣料理，像是雞排、滷肉飯、小籠包都讓她留下很深印象，大讚味道非常好。除了美食之外，他們對台灣在性別議題上的發展也相當關注，導演飯塚花笑提到，台灣是亞洲第一個承認同性婚姻的國家，這件事讓他印象非常深刻，「未來說不定日本也可以跟上台灣的腳步承認同婚，這讓我感到很有信心，也有一種看到希望的感覺。」中川未悠也附和表示，看到台灣的發展，讓她對日本的未來多了一份期待，也覺得日本未來一片光明，「希望日本未來也能跟上台灣的腳步」。電影《藍色男孩事件》靈感取自1960年代日本的真實案件，由跨性別導演飯塚花笑原創企劃，並找來跨性別演員中川未悠擔任主演，這也是中川未悠首次演出影劇作品，初次演戲就挑戰女主角，詮釋在保守年代裡掙扎生存的跨性別者。故事背景設定在1960年代日本經濟高速發展時期，政府為迎接東京奧運，大力整頓社會風氣並制定反賣淫法，嚴格取締街頭性工作者，然而法律僅針對女性，讓跨性別工作者出現制度漏洞，她們被稱為「藍色男孩」。警方因法律限制無法直接逮捕這些人，轉而將矛頭指向為她們進行變性手術的赤城醫生（山中崇 飾），並以違反優生保護法將其逮捕。為了替赤城醫生辯護，律師狩野（錦戶亮 飾）四處奔走，尋找曾接受手術的「藍色男孩」出庭作證。有的人仍在風塵中打滾，有的人早已過上平凡生活，隨著法庭攻防展開，「手術是否合法」、「真正的幸福是什麼」、「我究竟是誰」等問題被逐一拋出，也讓這場審判成為震動全日本的一次社會辯論。《藍色男孩事件》將於3月13日在台上映。