我是廣告 請繼續往下閱讀

中東地緣政治情勢緊張，影響波斯灣國家原油出口，量亞洲鄰近國家6日最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價每公升調漲約3元，92、95、98無鉛汽油全數站上「3字頭」；柴油每公升調漲約1.1元。參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.4元、95無鉛汽油每公升31.9元、98無鉛汽油每公升33.9元、超級柴油每公升28.1元。3/6計算3/2至3/5（4天）之7D3B週均價為85.14美元，較上週（70.81美元）上漲14.33美元。本週新台幣兌美元匯率為31.605元，較上週（31.379元）貶值0.226元。依浮動油價調整機制作業原則，並考量亞洲鄰近國家3/6最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲約3元／公升，柴油調漲約1.1元／公升。實際調整金額請於週日中午12時，詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。