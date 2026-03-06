我是廣告 請繼續往下閱讀

🟡3月6日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000033期）

▲大樂透採從01至49號中挑選6個號碼投注的方式，開獎時會隨機開出6個基本號碼，並另外抽出1個特別號，這組號碼就是當期的大樂透獎號。（圖／記者林調遜攝）

大樂透玩法一次看！獎金金額、規則速懂

▲大樂透每注50元，每期投注截止時間為晚間8時，開獎則固定在每週二與週五晚間20時30分透過直播進行。（圖／記者林調遜攝）

大樂透第115000033期今（6）日晚間開獎，本期大樂透頭獎1.6億元，大樂透每注50元，開獎時間在每週二、五晚間20時30分，將透過直播最新獎號。《NOWNEWS今日新聞》將在本文即時更新3月6日（週五）大樂透開獎號碼、今彩539、3星彩、4星彩最新開獎號碼，快來看看今晚億萬幸運兒是不是你！※派彩結果以資料為主。大樂透每注50元，採從01至49號中挑選6個號碼投注的方式，每期投注截止時間為晚間8時，開獎則固定在每週二與週五晚間20時30分透過直播進行。開獎時會隨機開出6個基本號碼，並另外抽出1個特別號，這組號碼就是當期的大樂透獎號。若民眾選出的6個號碼中，有3個以上（含3個）對中當期開出的6個基本號碼，就能獲得獎金並依規定兌領。不過特別號只適用於貳獎、肆獎、陸獎與柒獎的判定。根據台灣彩券官網資料顯示，大樂透頭獎中獎機率約為1398萬分之一，中頭獎的難度相當高。