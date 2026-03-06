我是廣告 請繼續往下閱讀

新鮮人薪資期待下修 最想投入服務、餐飲、電子科技業

新鮮人最想投入服務業 人力銀行分析：門檻較低、快速就業首選

距離畢業僅剩3個多月，今年首場大學校園徵才活動即將於3月7日台大校園起跑，國內產業缺工情勢未歇，根據1111人力銀行調查，高達8成應屆畢業生計畫直接投入就業市場，更有超過半數的準社會新鮮人，正在積極找工作，而值得注意的是，距離畢業尚有一段時間，已有2成已經找到正職工作。1111人力銀行發言人莊雨潔表示，部分產業面臨缺工壓力，使得企業更願意進用沒有經驗的新鮮人，今年招募節奏明顯提前，形成「先卡位、後報到」現象。值得關注的是，新鮮人對於「學用一致」的態度正在轉變。1111人力銀行調查指出，雖有51.4%選擇與所學相關工作，但也有48.6%從跨領域出發。反映出2大趨勢，一是產業結構變動快速，需求更多跨域人才；二是Z世代更重視興趣、薪資與發展性，而非單純科系對應，許多學生在學期間已經透過實習、打工、個人興趣發展出第二技能，個人職業選項也更具選擇性，說明了職場跨領域人才愈來愈走強。不過，新鮮人對薪資的期待下修，調查顯示，今年新鮮人認為的合理薪資為3萬5580元，相較於去年的3萬7745 元，明顯下滑了2165元，與企業實際給薪標準愈來愈接近。莊雨潔分析，人力銀行平台資訊多，新鮮人可透過AI小精靈快速配對合適工作，縮短待業期，且今年期待合理起薪下修到3萬5580元，反映出畢業生對整體景氣、產業結構與企業給薪，有更務實理性的認知。同時，透過1111人力銀行調查指出，新鮮人最想投入的3大產業依序為「一般服務業」、「餐飲/住宿業」以及「電子科技/資訊/軟體/半導體」。在工作條件考量上，新鮮人在意的5大關鍵依序是「公司福利好」59.4%、「薪資符合市場行情」58.3%、「交通便利」54.7%、「固定周休二日」33.7% 及 「不用常態加班」24.7%。此外，「年終獎金制度」49.5%與「彈性工時」39.7%也是吸引人才的重要條件。莊雨潔表示，新鮮人最想投入「一般服務業」、「餐飲／住宿業」與「電子科技／資訊／軟體／半導體」，反映兩極化趨勢，一方面服務與餐旅業門檻相對較低、職缺選擇多，成為快速就業的首選；另一方面科技產業具備高薪與成長性優勢，對於追求長期職涯發展，極具吸引力。工作條件上，除了薪資行情以外，Z世代更在意維持工作與生活平衡，不願以長工時換取薪資，因而傾向「年終獎金」與「彈性工時」，也說明穩定保障與彈性制度並行，已成為吸引年輕人主動應徵的關鍵條件。對企業而言，若能提升薪資透明度與工作前景，優化面試回覆效率，將更有利於吸引重視效率與明確性的Z世代人才。