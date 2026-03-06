我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽「台日大戰」今（6）日晚間於東京巨蛋熱血開打。面對中華隊的強力挑戰，日本武士隊毫無保留，直接推出擁有破億美元身價的大聯盟道奇隊巨星、日本最強王牌山本由伸掛帥先發。然而，面對這位被譽為日本當今最強王牌，看台上的台灣球迷不僅沒在怕，還出招試圖擾亂山本；當山本由伸站上投手丘熱身時，台灣應援區竟然響起了熟悉的旋律，前旅日好手「大王」王柏融的專屬應援曲夢花火。特派記者在現場直擊，當日本隊先發投手為山本由伸登板投球時，看台上的台灣球迷沒有被巨大的主場聲勢壓倒，反而展現了極高的棒球智商與幽默感。應援團立刻吹奏起王柏融過去在日職日本火腿隊與中職時期的應援曲。儘管王柏融本次並未在中華隊的先發打線中，但台灣球迷企圖用這招「精神召喚」，將這位「大王」的靈氣注入東京巨蛋，試圖給投手丘上的山本由伸施加無形的心理壓力。為何台灣球迷要特地針對山本由伸吹奏王柏融的應援曲？回顧山本由伸在日職歐力士猛牛隊展現極致統治力的時期，全聯盟的打者對他幾乎一籌莫展，唯獨「大王」王柏融總能在他手中討到便宜。根據日職過去的對戰數據紀錄，王柏融生涯面對山本由伸，總計17個打數敲出高達6支安打，不僅選到1次保送，甚至還從他手中轟出過1發全壘打，對戰打擊率高達驚人的 3成53！在山本由伸席捲日職、囊括無數大獎的巔峰歲月裡，王柏融是極少數能對他造成重傷害的打者，當時甚至被許多球迷封為「山本剋星」。