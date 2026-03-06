我是廣告 請繼續往下閱讀

近期中東情勢緊張、推升國際油價及天然氣價格。針對媒體報導，台塑2日先漲桶裝瓦斯（LPG）每公斤新台幣0.6元，中油下週恐跟著調漲。中油今（6）日傍晚澄清，以上報導並非事實，3月1日已發布新聞稿說明，配合政府穩定物價政策，3月桶裝瓦斯價格不調整。中油強調，3月1日便已發布新聞稿說明，因配合政府穩定物價政策，3月份桶裝瓦斯價格不做調整；當時新聞稿指出，為配合政府穩定物價政策，自2日起，3月份家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。中油也說明，依液化石油氣價格每月檢討調整機制調價原則，3月液化石油氣每公斤應調漲0.6元，但因配合穩定物價政策，而予以凍漲，並由台灣中油暫行吸收。經濟部長龔明鑫5日明確表態，國營事業肩負平穩物價政策任務，沒有辦法充分反映市場因素，後續會持續觀察情況，天然氣價不一定會漲價，現在「平穩物價最重要」，會盡量避免造成物價波動。