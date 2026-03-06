我是廣告 請繼續往下閱讀

中華隊今（6）日WBC經典賽交手日本，中華隊打者如何對抗日本王牌山本由伸，成為球迷間熱議話題。台鋼雄鷹總教練洪一中參加《NOWnews》節目「野球名人房」直播派對賽前也分享個人看法，比起外界提出的耐心消耗用球數，讓他提早退場的論點，洪一中反而認為，中華隊打者要積極搶攻，「像這種這麼頂級的投手，你被他搶走好球數就不用打了，還不如前幾球能打就打，積極進攻。」《NOWnews》節目「野球名人房」今入舉行直播派對，主持人黃忠義問到來賓、台鋼雄鷹總教練洪一中，對付山本由伸是否要用消耗戰術，透過選球讓他用球數增加，提早退場休息。「你說要讓他投球局數變少，用選球來增加他的投球數，但他控球又很好。」洪一中分析道，「老實講，他什麼球路都可以投好球，打者遇到這麼頂級的投手，被他搶到2好球要打就困難了。」「共斗丟阿啦！」洪一中用台語笑說，「等到用球數被搶走，都不用打了，要注意他的快球、還有慢球，策略上會變得很難應變。」洪一中最後強調，消耗用球數有點像假議題，「重點還是打不打得到，只是2好球後會更難打，所以還不如早點鎖定球路攻擊。」