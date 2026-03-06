我是廣告 請繼續往下閱讀

迎接專屬女性的38婦女節，身兼職場與家庭多重角色的現代女性，往往將照顧家人的責任置於自身之上。根據內政部最新統計，女性平均壽命高達84.3歲，遠高於男性，也意味著女性在未來將面臨更長的退休期與潛在的醫療照護需求。專家提醒，女性愛家人的前提是先懂愛自己，建議趁著專屬節日全面檢視自身保障，透過建構「終身醫療帳戶」、「重症防護」與「外幣養老儲備」超前部署，依照不同人生階段，為自己先規劃「健康帳戶」、「生育帳戶」及「百歲帳戶」。面對長壽趨勢與醫療通膨，女性需要一個能陪伴一生且保費不漲價的醫療後盾。遠雄人壽建議，基礎防護可優先考量具備「專屬醫療帳戶」概念的終身型健康保險。在規劃上，為了對應不同人生階段的風險，現今已有保險機制能做到分階段的靈活給付。在青壯年時期先以「定額理賠」打好基礎；到了醫療開銷最沉重的高齡屆退階段，則能轉換為「實支實付」機制，精準填補老後最擔憂的超額住院雜費與手術開銷，有效解決定期醫療險可能因年紀上限而失效的風險。此外，隨著醫療科技進步，自費項目漸增，女性在規劃時也可留意保障內容是否涵蓋心臟血管支架、人工水晶體等特定高價醫材的額外補助。更重要的是，這類帳戶型商品多具備保費有去有回的特性，若保戶一生平安或醫療帳戶額度未耗盡，所繳保費不僅不會浪費，還能將扣除理賠後的剩餘價值轉化為保險金留給家人，是兼顧終身醫療防護與資產保全的聰明選擇。除了日常醫療，針對女性好發的特定重大疾病，如嚴重全身性紅斑性狼瘡腎病變或嚴重阿茲海默氏症等，往往伴隨著龐大的自費藥物或新式療法開銷。為了不讓重症拖垮家庭經濟，遠雄人壽建議，加強規劃整筆給付特色的特定傷病保險，一旦面臨特定傷病威脅，保戶能立即獲得一筆充裕的理賠金，從容選擇最適合的醫療方案。此外，部分優質商品更設計了無理賠關懷機制，若保戶在約定期間內保持健康未申領理賠，期滿還能領回大於所繳保費的關懷金，讓這份防護既是救命子彈，也是一筆不浪費的健康紅利。在完善健康防禦後，長壽帶來的退休財務缺口同樣不容忽視。遠雄人壽建議，女性應及早為未來的自己建立財務緩衝區。透過配置具備滿期回饋特性的美元養老保險，保戶能以一次性繳費的方式，將當下充裕的資金轉化為未來確定的資產。這類商品能透過時間發揮穩健的增值效果，確保在約定的年期屆滿時，領回一筆有感的滿期金。加入美元計價的多元幣別配置，更能有效分散單一貨幣風險，為未來的退休生活或圓夢計畫提供堅實的經濟防線。南山人壽則建議，女性不管是單身女性還是職業婦女，在面對百歲人生時，首要任務應是「愛自己」，可依照不同人生階段為自己先規劃3大帳戶，以因應人生的多重挑戰，為自己打造最強後盾。據勞動部統計，2024年有高達541.9萬名女性參與職場，勞參率達51.95% ，尤其25歲至39歲勞參率遠高於美、日、韓等主要國家。青壯年女性在衝刺事業之餘，更須優先建構「健康帳戶」，讓工作無後顧之憂，南山人壽建議，可善用一年期實支實付型醫療險，為健康帳戶打底。女性人生第二階段，往往面臨生育抉擇。現代女性晚婚、遲育已是普遍現象，據內政部人口統計資料顯示，2024年國內女性平均生育年齡為32.52歲，相比20年前延後逾4歲，而「女性專屬保險」，像南山人壽的「媽咪寶定期保險」，保障涵蓋女性備孕期、生育期、新生兒先天性疾病到女性特定疾病，為備孕、生育的女性減輕財務壓力。女性平均餘命比男性長，面對百歲人生趨勢，女性應趁早準備「百歲帳戶」。南山人壽建議，可從長照保障、退休準備兩面向著手，在準備照護基金上，可運用長照險與失智險，因應高齡或失能需要照護的風險。