我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WBC經典賽3月6日中華隊對日本隊，信義區香堤大道廣場有小龍女現場應援。（圖／記者邱曾其攝）

▲第二局被大谷翔平敲出滿貫全壘打後又繼續失分，第二場日本隊已經拿下10分。（圖／記者邱曾其攝）

▲日本隊大谷翔平從中華隊先發投手鄭浩均手中敲出滿貫砲。（圖／記者葉政勳攝,2026.3.6）

中華隊經典賽比賽時間

▲WBC經典賽3月6日中華隊對日本隊，第二局失分後，球迷們互相鼓勵。（圖／記者邱曾其攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊今（6）日迎戰強敵日本，今全台一心集氣，希望拿下首勝。台北市政府在信義香堤廣場舉辦「WBC戶外直播派對」。《NOWNEWS》記者現場直擊，發現即便信義區持續飄著小雨，但依舊不影響球迷熱血應援，現場擠爆觀賽民眾，就連天橋上都有滿滿民眾，記者實際現場直擊，下午4點一開放入場後就湧入上百球迷進場卡位，開賽後人潮更是擠滿香堤廣場。比賽一開賽就被日本隊先發大谷翔平敲出安打，全場球迷全都倒吸一口氣，但不忘互相鼓勵「沒事、沒事」，全場依舊持續瘋狂應援，所幸後來守住，中華隊沒有失分，讓全場再度陷入沸騰。第二局大谷再度敲出滿貫全壘打，全場球迷互相鼓勵，第二局結束，日本隊已經拿下10分。今天球員介紹時全場響起熱烈的掌聲，尤其陳傑憲露出一根指頭擊掌，更是引起全場大笑。在直播派對現場，還有味全龍啦啦隊「小龍女」芮妮、張愛、貝拉、佳依等人熱舞加油替中華隊持續應援。3月6日（五）：中華隊V.S日本（台灣時間晚上18時）3月7日（六）：中華隊V.S捷克（台灣時間上午11時）3月8日（日）：中華隊V.S韓國（台灣時間上午11時）