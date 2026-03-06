2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）C組預賽，今（6）日中華隊在東京巨蛋對上日本隊，雖然日本是主場隊，但大批台灣民眾入場應援，球場座位比例約為6成日本球迷、4成台灣球迷，活生生把現場變成台北大巨蛋，台灣球迷整齊且高聲量的加油方式，幾乎震動整座球場，讓日本網友震撼表示：「台灣的歡呼聲好可怕」、「聲量太誇張」，甚至讓「台灣的聲援」登上X熱門關鍵字。
台灣球迷「應援中華隊」氣勢太狂！東京巨蛋震動 日本震驚：太誇張
根據日媒《Daily》報導，當天東京巨蛋看台座位比例大約為6成日本球迷、4成台灣球迷，但比賽開始後，台灣球迷的應援氣勢格外突出，甚至讓球場氛圍出現如同客場般的錯覺。尤其當中華隊投手接連讓鈴木誠也、岡本和真揮空三振時，台灣球迷瞬間爆出如地鳴般的巨大歡呼聲，場內形成兩隊球迷互相較勁的加油場面，氣氛相當火熱。
這樣的應援聲勢也在日本社群平台掀起討論。許多日本網友留言表示「台灣的歡呼聲好可怕」、「台灣球迷聲量太誇張了」、「日本的應援都快被蓋過去了」，甚至在社群平台X上，「台灣的聲援」一詞在比賽開始不久就登上熱門關鍵字，成為網路上的熱門話題。
日媒《Sponichi》則以「東京巨蛋被台灣應援震撼」為題報導，表示台灣啦啦隊不僅專程到日本場內帶動節奏，帶領大批球迷齊聲應援，且球員每投出一球，都伴隨著台灣球迷此起彼落的聲浪，應援專業又熱情，使整體場面相當壯觀。
