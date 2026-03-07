我是廣告 請繼續往下閱讀

免費清運走入歷史！彰化市大型家具收費表一次看

▲彰化市公所廢家具及樹枝代清除處理收費一覽表，新制自 115 年 3 月 1 日起實施，詳細列出各項家具收費標準，以及按車計算的費用。（圖／彰化市清潔隊提供）

環保局清運大型家具要收費嗎？全台各縣市收費情形比一比

▲清潔隊員協助清運民眾預約的大型舊家具，如沙發。全台各縣市環保局針對大型廢棄物的清運，大多設有少量免費服務或具體的收費、數量限制規定。（示意圖／NOWNEWS資料照）

同場加映：錯過垃圾車？彰化市 6 大定點隨時丟

▲彰化市民專屬【資源回收定點攻略】，列出6處天天開放的資源回收定點，並提供晨間快閃點與隊部旗艦點的詳細開放時間與地點。（圖／彰化市清潔隊提供）

丟垃圾注意！配合資源回收新制上路，1縣市的大型家具清運正式收費了！彰化市清潔隊表示，為落實使用者付費，3月1日起依新法收取垃圾清運收費，整車最高恐達7200元。家中的舊沙發、大型家電回收到底該怎麼處理？其他縣市環保局也要收費嗎？《NOWNEWS》為您整理詳細收費表與全台規範，大掃除必看！過去民眾報請清運沙發、床墊多屬免費服務，但「大型家具免費清運」的時代逐漸過去！彰化市自 3 月 1 日起全面落實使用者付費，依據新法針對巨大垃圾收取「清除處理費」。椅子每張 100 元；桌子每張 200 元。單人床 200 元；雙人床 400 元。單人座 200 元、雙人座 400 元、三人座 500 元；若是整組（含茶几）收費 1,400 元。依體積計費，小型（長寬高各邊小於60cm） 200 元、中型 400 元、大型 500 元。若數量龐大採「整車計算」，每車收費 3,600 元至 5,300 元不等。若是無法裁切的「巨大樹枝」，處理費最高將達 5,600 元至 7,200 元！若為火災受災戶、往生者家具，或經公所認定之特殊情形（如獨居老人、中低收入戶），只要檢附消防局或相關單位證明文件，仍可享有免徵收優惠。彰化市的 7200 元收費新制引發震撼，那其他縣市的規定呢？其實雖然多數縣市仍提供家戶少量的免費服務，但為了避免資源遭濫用，部分地區早已採行收費制或數量限制。以下為全台清運現況：包含雙北市、桃園市、基隆市、新竹市、雲嘉南地區、屏東縣、金門縣、連江縣。這些縣市目前針對一般家戶，多維持線上或電話預約即可免費清運的服務（通常有單次數量限制，如 3 件內）。彈簧床墊 375 元、獨立筒 700 元。超過 3 件，每車收費 1,500 元。每車收費 500 元。大件 200 元、小件 100 元。每 100 公斤 125 元，需另收車資 1,000 元起。費用已隨水費徵收，因此預約清運多為免費。提醒民眾，無論在全台哪個縣市，常見的「電視機、冷氣機、洗衣機及冰箱」等四大家電，以及廢電腦設備，目前多數維持由環保局或經銷商提供「免費回收服務」，通常不需額外繳交清運費。除了家具收費，彰化市也全面推行資源回收「分日分項」制（週一、五收塑膠/金屬/玻璃；週二、四、六收紙類）。若上班族無法配合垃圾車時間，彰化市設有 6 大專屬定點服務：一德南路、中正路、隊部空地、三民路、中興路共 5 處。週一至週五 08:30 - 19:00；假日及國定假日 08:30 - 16:00。隨意棄置大型廢棄物，最高可開罰 6,000 元！大掃除前務必先致電當地清潔隊確認最新收費與預約規則，切勿貪圖方便隨意丟棄，以免吃上高額罰單！