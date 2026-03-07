丟垃圾注意！配合資源回收新制上路，1縣市的大型家具清運正式收費了！彰化市清潔隊表示，為落實使用者付費，3月1日起依新法收取垃圾清運收費，整車最高恐達7200元。家中的舊沙發、大型家電回收到底該怎麼處理？其他縣市環保局也要收費嗎？《NOWNEWS》為您整理詳細收費表與全台規範，大掃除必看！

免費清運走入歷史！彰化市大型家具收費表一次看

過去民眾報請清運沙發、床墊多屬免費服務，但「大型家具免費清運」的時代逐漸過去！彰化市自 3 月 1 日起全面落實使用者付費，依據新法針對巨大垃圾收取「清除處理費」。

📍 【彰化市家具具體收費標準】

   •   桌椅類： 椅子每張 100 元；桌子每張 200 元。

   •   床墊 / 床架： 單人床 200 元；雙人床 400 元。

   •   沙發類： 單人座 200 元、雙人座 400 元、三人座 500 元；若是整組（含茶几）收費 1,400 元。

   •   廢家具、大型家電（含回收物）： 依體積計費，小型（長寬高各邊小於60cm） 200 元、中型 400 元、大型 500 元。

   •   爆款收費（整車計算）： 若數量龐大採「整車計算」，每車收費 3,600 元至 5,300 元不等。若是無法裁切的「巨大樹枝」，處理費最高將達 5,600 元至 7,200 元！

💡 免費特例： 若為火災受災戶、往生者家具，或經公所認定之特殊情形（如獨居老人、中低收入戶），只要檢附消防局或相關單位證明文件，仍可享有免徵收優惠。

▲彰化市公所廢家具及樹枝代清除處理收費一覽表，新制自 115 年 3 月 1 日起實施，詳細列出各項家具收費標準，以及按車計算的費用。（圖／彰化市清潔隊提供）
環保局清運大型家具要收費嗎？全台各縣市收費情形比一比

彰化市的 7200 元收費新制引發震撼，那其他縣市的規定呢？其實雖然多數縣市仍提供家戶少量的免費服務，但為了避免資源遭濫用，部分地區早已採行收費制或數量限制。以下為全台清運現況：

📍 【家戶預約免費地區】
包含雙北市、桃園市、基隆市、新竹市、雲嘉南地區、屏東縣、金門縣、連江縣。這些縣市目前針對一般家戶，多維持線上或電話預約即可免費清運的服務（通常有單次數量限制，如 3 件內）。

📍 【按件 / 按車收費地區】
   •   高雄市： 彈簧床墊 375 元、獨立筒 700 元。

   •   新竹縣（竹北市）： 超過 3 件，每車收費 1,500 元。

   •   宜蘭縣： 每車收費 500 元。

   •   台東縣： 大件 200 元、小件 100 元。

   •   花蓮縣： 每 100 公斤 125 元，需另收車資 1,000 元起。

   •   台中市： 費用已隨水費徵收，因此預約清運多為免費。

📍 【四大家電普遍免收費】
提醒民眾，無論在全台哪個縣市，常見的「電視機、冷氣機、洗衣機及冰箱」等四大家電，以及廢電腦設備，目前多數維持由環保局或經銷商提供「免費回收服務」，通常不需額外繳交清運費。

▲清潔隊員協助清運民眾預約的大型舊家具，如沙發。全台各縣市環保局針對大型廢棄物的清運，大多設有少量免費服務或具體的收費、數量限制規定。（示意圖／NOWNEWS資料照）
同場加映：錯過垃圾車？彰化市 6 大定點隨時丟

除了家具收費，彰化市也全面推行資源回收「分日分項」制（週一、五收塑膠/金屬/玻璃；週二、四、六收紙類）。若上班族無法配合垃圾車時間，彰化市設有 6 大專屬定點服務：

   •   晨間快閃點（每日 06:30 - 08:30 全年無休）： 一德南路、中正路、隊部空地、三民路、中興路共 5 處。

   •   隊部旗艦點（仁愛東街17號）： 週一至週五 08:30 - 19:00；假日及國定假日 08:30 - 16:00。

▲彰化市民專屬【資源回收定點攻略】，列出6處天天開放的資源回收定點，並提供晨間快閃點與隊部旗艦點的詳細開放時間與地點。（圖／彰化市清潔隊提供）
💡 《NOWNEWS》貼心提醒： 隨意棄置大型廢棄物，最高可開罰 6,000 元！大掃除前務必先致電當地清潔隊確認最新收費與預約規則，切勿貪圖方便隨意丟棄，以免吃上高額罰單！

