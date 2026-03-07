漢來美食餐飲集團因應春日食補需求，旗下兩大品牌「翠園粵菜餐廳」與「上菜 片皮鴨專賣店」分別以正宗港式生滾粥與創意鴨料理泡飯為主軸，端出多款暖心粥品，其中「翠園 高雄漢來店」推出的品項包含狀元及第粥、荔灣艇仔粥、滑蛋牛肉粥、皮蛋瘦肉粥等，每碗超有料卻只要88元起，任選3碗超值組合優惠220元，相比夜市小攤廣東粥動輒百元起跳，翠園的粥真的比夜市還便宜。
位於高雄漢來大飯店內10樓的「翠園粵菜餐廳」，由港廚坐鎮，主打道地極品粵菜、廣式點心與特色糖水，近日推出一系列暖心暖胃的港式粥品，標榜細火慢熬的綿滑粥底搭配多樣食材，現點現滾。
像是有金榜題名美好寓意的「狀元及第粥」，加入鮮嫩豬肉片、特選豬肝與Ｑ彈粉腸，口感相當豐富飽滿；還有「荔灣艇仔粥」，源自廣州道地風味，匯集魚片、魷魚、炸花生、油條、海蜇與牛肉等多樣配料；還有老少咸宜的「皮蛋瘦肉粥」、營養豐富的「滑蛋牛肉粥」，通通都每碗88元，還有3碗220元的特價。若想吃更奢華，則有「生滾龍蝦粥」，每碗128元
另外，漢來美食旗下另一品牌「上菜」，主攻人氣片皮鴨專賣，則是推出將美味片鴨料理延伸出暖心又暖胃的「海味雜炊鴨絲泡飯」，搭配片皮鴨，最低2吃1988元起。
此外，吾蜂美味集團旗下品牌主打滷味的品牌「潮味決」，則宣布將推出全新「黑鑽松露」系列，包含「黑鑽松露濃白湯（湯）」與「黑鑽松露佐白醬（乾）」兩種配料醬汁。
吾蜂美味集團提到，「潮味決」以「高自由度選擇」為核心，打造超過 48 種隨選食材、9 種口味、8 種套餐與多款飲品小點的靈活組合，讓吃滷味可以隨顧客喜好，等於也是種貼心的「客製化」。
資料來源：漢來美食、潮味決
我是廣告 請繼續往下閱讀
另外，漢來美食旗下另一品牌「上菜」，主攻人氣片皮鴨專賣，則是推出將美味片鴨料理延伸出暖心又暖胃的「海味雜炊鴨絲泡飯」，搭配片皮鴨，最低2吃1988元起。
吾蜂美味集團提到，「潮味決」以「高自由度選擇」為核心，打造超過 48 種隨選食材、9 種口味、8 種套餐與多款飲品小點的靈活組合，讓吃滷味可以隨顧客喜好，等於也是種貼心的「客製化」。