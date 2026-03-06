我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林宜禾（左）自爆已經和蘇安邦（右）離婚。（圖／翻攝林宜禾臉書）

曾出演《戲說台灣》、《女兵日記》的29歲女星林宜禾，昨（5）日出席新戲《樓上樓下》開鏡記者會時，公開證實已於2025年5月與演員丈夫蘇安邦簽字離婚，正式結束這段維持不到三年的婚姻，並自嘲自己現在患上了恐男症，甚至一度在鏡頭前落淚，而她的父親、知名演員林義芳也回應女兒感情狀況，認為離婚不是大事「哪個年輕人不離婚。」林宜禾透露，她和蘇安邦於2022年9月21日登記結婚，當天正逢父親林義芳70歲壽宴，婚禮更以諧音「愛妳禾禾」象徵愛意，原本充滿祝福與期待，然而隨著時間推進，雙方在人生規劃與未來目標上漸行漸遠，加上她坦言演員收入不穩定，對於生育與家庭規劃的現實考量，也成為壓力來源之一。談及這段婚姻的結束，林宜禾在現場一度落淚，並自嘲目前對不熟悉男性的肢體接觸感到不自在，形容自己有些「恐男症」，不過她強調，專業工作仍會全力以赴，例如在新戲中與演員龍語申的感情戲，開拍前都會先充分溝通，確保演出順利完成，展現敬業態度。對於女兒林宜禾的決定，林義芳則展現開明態度，表示尊重並給予支持，還安慰女兒「現在年輕人哪個沒離過婚」，鼓勵她重新出發，林宜禾也透露，雖然離婚後和前夫仍在同劇組合作，但雙方已能以專業面對，彼此祝福，至於未來感情，她表示若再談戀愛，希望對象為圈外人，但目前重心想先放在演藝事業上。