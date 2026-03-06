我是廣告 請繼續往下閱讀

中東戰火衝擊全球能源市場，卡達能源部長卡比（Saad al-Kaabi）今（6）日接受《金融時報》訪問，表示若戰爭持續打下去，數週內所有海灣國家恐被迫停止能源出口，這將導致油價衝至每桶150美元天價，進而拖垮全球經濟。卡比表示，即使現在戰爭立即結束，卡達也要「好幾週到數月」的時間才能恢復液化天然氣的正常交付。卡達的液化天然氣生產重地Ras Laffan廠遭受攻擊後，已宣布因「不可抗力」停止生產。卡比指出，目前損失評估工作仍在進行中，修復需要多長時間還不明朗。另外，卡達的海上生產設施雖未受損，但同樣面臨遇襲威脅，「當我們已在軍事行動中遭到打擊，我們無法讓員工去以身犯險」。卡比說所有的氣田擴產計劃都被迫推遲，若這樣的情況持續一兩個月，造成的影響難以估計。卡比也提到荷姆茲海峽的情況，直言以目前的態勢，「讓船隻進入海峽太危險了，根本無法說服船東冒險」。荷姆茲海峽最窄處僅24海浬，且緊貼伊朗海岸線，卡比認為只要戰爭不停止，荷姆茲海峽對商船而言就不是安全的通道。若戰爭持續下去，荷姆茲海峽無法正常通行，數週內所有海灣國家可能都被迫停產，油價恐將被推升到每桶150美元，供應鏈將出現連鎖反應，相關衝擊將向外蔓延，儘管歐洲市場不是中東能源主要買家，但屆時亞洲國家將以更高價格搶購市場上有限的現貨資源，歐洲市場亦將承受競價壓力，全球經濟都會被拖垮。