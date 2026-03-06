2026年WBC世界棒球經典賽C組預賽中華隊對決日本，第二局上半日本隊打線大爆發，讓大谷翔平敲出滿貫全壘打，東京巨蛋瞬間轟動。不過，大谷這發全壘打的飛行距離以及擊球初速，其實都比昨（5）日林家正在對澳洲打出的中外野高飛球還要短，只能說中華隊球運真的太差！
大谷翔平滿貫砲轟動全場！讓中華隊這一球更可惜
經典賽6日上演「台日大戰」，台灣隊此役推派「美美」鄭浩均掛帥先發，不料2局上卻被對手開啟大局，中華隊不但慘挨大谷翔平滿貫砲，鄭浩均僅投1.2局失8分退場。
根據MLB官網數據顯示，大谷翔平這發全壘打擊球初速102.4英里（約164.8公里）、飛行距離達368英尺，擊球仰角31度，從右外野大牆飛出。
不過，昨（5）日台灣對決澳洲時，9局上半1人出局一、二壘有人，台灣「心靈鐵捕」林家正上場打擊，相中一顆87.1英里（約140.2公里）的正中失投速球，一棒送向中外野深處。林家正這顆深遠飛球擊球初速103英里（約165.8公里）、飛行距離398英尺（約121.3公尺）、擊球仰角36度，但因為東京巨蛋中外野大牆距離為400英尺（121.9公尺），因此這顆球最終未能變成扳平比數的關鍵一擊。
除此之外，昨日澳洲兩發全壘打飛行距離分別為388英尺（約118.3公尺）、383英尺（約116.7公尺），距離都沒有比林家正這顆飛球更遠，也再度驗證這次中華隊球運真的太差！
