大谷翔平滿貫砲轟動全場！讓中華隊這一球更可惜

▲WBC經典賽中華隊捕手林家正昨（5）日代打擊出中外野深遠飛球，卻距離。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.05）

2026年WBC世界棒球經典賽C組預賽中華隊對決日本，第二局上半日本隊打線大爆發，讓大谷翔平敲出滿貫全壘打，東京巨蛋瞬間轟動。不過，大谷這發全壘打的飛行距離以及擊球初速，其實都比昨（5）日林家正在對澳洲打出的中外野高飛球還要短，只能說中華隊球運真的太差！經典賽6日上演「台日大戰」，台灣隊此役推派「美美」鄭浩均掛帥先發，不料2局上卻被對手開啟大局，中華隊不但慘挨大谷翔平滿貫砲，鄭浩均僅投1.2局失8分退場。根據MLB官網數據顯示，不過，昨（5）日台灣對決澳洲時，9局上半1人出局一、二壘有人，台灣「心靈鐵捕」林家正上場打擊，相中一顆87.1英里（約140.2公里）的正中失投速球，一棒送向中外野深處。林家正這顆深遠飛球，但因為東京巨蛋中外野大牆距離為400英尺（121.9公尺），因此這顆球最終未能變成扳平比數的關鍵一擊。除此之外，昨日澳洲兩發全壘打飛行距離分別為388英尺（約118.3公尺）、383英尺（約116.7公尺），距離都沒有比林家正這顆飛球更遠，也再度驗證這次中華隊球運真的太差！