「2026 WBC世界棒球經典賽」自昨(5)日起至3月8日在日本東京巨蛋開打，台南市政府特別舉辦應援轉播活動，今(6)日晚間於永華市政中心轉播台灣迎戰日本的精彩賽事，市長黃偉哲也到場與民眾一起為台灣加油，現場發送700份補給點心給到場支持的球迷，希望透過戶外大型螢幕轉播，讓無法現場觀賽的民眾為台灣棒球英雄強力打氣，應援氣氛非常熱絡，市議員沈震東也到場共襄盛舉。黃偉哲表示，許多民眾心中抱持期待，今天夜晚齊聚永華市政中心西側廣場，以行動支持Team Taiwan，希望能凝聚力量，一起為在日本努力付出的台灣棒球英雄加油，爭取佳績。台南市政府指出，台南擁有優質的棒球場地與完整的基層培育體系，近年市府也積極爭取國際棒球交流機會，提升台南在國際棒球舞台上的能見度，展現棒球城市的熱情與實力。這次轉播派對延續過往辦理大型應援活動的經驗，在兼顧觀賽品質與安全維護的前提下，安排樂隊現場演奏應援曲，帶動熱烈氣氛，歡迎民眾攜家帶眷參與，為台灣隊熱血應援，感受棒球賽事的魅力。南市府貼心提醒，近期天候多雨，請民眾留意地面濕滑及注意安全。更多活動資訊可至市府體育局Facebook粉絲專頁。