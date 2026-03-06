我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WBC台日大戰，台北市長蔣萬安觀看直播為中華隊打氣。（圖／記者呂炯昌攝，2026.03.06）

▲WBC台日大戰，台北市長蔣萬安穿中華隊球衣為中華隊打氣。（圖／記者呂炯昌攝，2026.03.06）

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽今(6)日上演台日大戰。中華隊先發投手「美美」鄭浩均在二局上遭遇職業生涯最慘烈的「東京慘案」。日本隊強打大谷翔平在該局不僅兩度上場打擊皆敲安，更包含一發點燃全場氣氛的滿貫全壘打。日本隊單局灌進10分的「核爆級」攻勢，3局已經落後達13分。觀看直播的台北市蔣萬安表示，只要球迷不放棄，選手也不會放棄。二局上半，中華隊投手鄭浩均控球出現亂流。開局先對村上宗隆投出四壞球，隨後被牧秀悟敲出安打，加上挑戰後判定為觸身球的源田壯亮，日本隊在一人出局後瞬間攻佔滿壘。面對全場焦點大谷翔平，鄭浩均未能守住防線，遭大谷一棒轟出右外野方向的滿貫全壘打，日本隊瞬間取得4比0領先。2局讓日本隊攻得10分，3局中華隊已經失13分。WBC中華對上日本隊，北市府晚間在信義區香堤大道廣場舉辦「2026年WBC世界棒球經典賽直播活動 」。蔣萬安晚間結束公務行程後到信義區香堤大道廣場與球迷一起觀看直播。蔣萬安到場時中華隊已經落後達13分，他受訪時表示，還是持續為中華隊、為持續奮戰的選手加油打氣，只要球迷不放棄，選手也不會放棄。