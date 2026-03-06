我是廣告 請繼續往下閱讀

▲谷姓女公關生前發文，表示經常受到前男友騷擾及毀壞物品。（圖／女公關Threads）

台北市信義區去年、2015年發生一起震驚社會的情殺命案，22歲男子劉柏葳涉嫌當街持彈簧刀狂刺夜店任職的谷姓前女友30刀致死，目前羈押中。案發前2個月，劉男曾因感情糾紛毆打谷女並毀損多項精品，相關傷害與毀損案件經台北地院二審審理，今（6日）駁回上訴，維持一審合併判刑6月徒刑、得易科罰金的判決，全案定讞。回顧整起事件，劉柏葳與27歲谷女2025年1月在信義區夜店工作時相識交往並同居，但劉男長期懷疑女方不忠，兩人屢次爭吵。直到去年5月14日上午，劉男因懷疑谷女與異性曖昧，在租屋處動手毆打對方，連續掌摑導致谷女臉部腫脹並流鼻血。此外當晚兩人不僅再爆發衝突，劉男還情緒失控持剪刀破壞谷女財物，包括LV與CHANEL包包、名牌衣帽、鞋子與墨鏡等精品，以及平板電腦、Dyson電器電線等，共32樣物品受損，甚至將3雙名牌鞋各丟棄一只。谷女事後驗傷並報警，劉男到案後坦承犯行。法院認定劉男未理性處理感情糾紛，缺乏情緒管理能力，造成他人身體與財產損害，一審依傷害罪判刑3月、毀損罪判刑4月，合併執行6月徒刑。案件上訴後，北院二審認定原判決適當，駁回上訴確定。而谷女在傷害案後已搬離住處並與劉男分手，並申請暫時保護令，同時在網路發文表示財物損失至少150萬元。不料去年7月30日晚間，劉男接獲警方通知法院核發保護令後，竟於當晚開車前往夜店堵人，持彈簧刀當街刺殺谷女30刀，並拖行至附近樓梯間。谷女被緊急送醫仍傷重不治。劉男犯案後騎機車逃往宜蘭外公家躲藏，隨即遭警方拘提到案並羈押至今。檢方去年11月依殺人罪起訴，案件移審台北地院並列為國民法官審理案件。劉男雖承認犯行，但辯稱女方不忠、積欠金錢導致他「理智線斷裂」，並主張案發過程記憶模糊，甚至試圖以「義憤殺人」為由爭取較輕刑責。劉男也以媒體報導過於煽情，可能影響國民法官公正判斷為由，聲請改由職業法官審理，但已遭法院駁回。法院日前裁定劉男持續羈押並禁止接見，羈押期限自2月27日起再延長2個月。