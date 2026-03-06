我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄭浩均（如圖）目前效力於中職的中信兄弟隊，總教練曾豪駒也相當肯定他的能力。（圖／中信兄弟提供）

2026世界棒球經典賽（WBC），中華隊在今（6）日晚間6點迎戰強敵日本隊，並派出「美美」鄭浩均掛帥先發，未料第二局被大谷翔平轟出全壘打，直接替日本隊灌進4分，最後鄭浩均共被敲5支安打狂丟6分退場。事實上，鄭浩均不僅有著超過190公分的身高，而且是正統右投手，日本棒球評論員五十嵐亮太曾在節目中表示「他不好對付」。鄭浩均目前效力於中職的中信兄弟隊，此戰由他掛帥，總教練曾豪駒表示，在中華隊的投手群中，包括古林睿煬、徐若熙及鄭浩均都是頂尖投手，「相信這場選擇美美，是因為他有他的能力」。直言在古林、徐若熙旅外後，他是中職最頂尖的投手。而五十嵐亮太在節目中提到鄭浩均時，認為他個子很高，而且是正統右投手，一般在日本職業棒球聯賽（NPB）中，投球角度達到190公分左右的投手並不多，「所以我認為一開始對付他會比較困難」。鄭浩均連失6分，心情難免受到影響，大多台灣網友仍暖心給予鼓勵，湧入鄭浩均的社群留言「你已經很棒了！不要沮喪要繼續加油」、「美美辛苦了」、「美美不要氣餒，不要沮喪」、「四年後加油，你很棒了」。