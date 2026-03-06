我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本隊大谷翔平從中華隊先發投手鄭浩均手中敲出滿貫砲。（圖／記者葉政勳攝,2026.3.6）

▲日本隊王牌投手山本由伸面對中華隊打線，雖然未被敲安，但送出3次保送，最後僅投2.2局就退場。（圖／記者葉政勳攝,2026.3.6）

2026世界棒球經典賽(WBC)C組預賽最受矚目的台日大戰，今(6)日晚間在東京巨蛋殘酷上演。原本預期是一場勢均力敵的頂尖對決，卻在第2局徹底變調成一場血淋淋的「東京巨蛋慘案」。大聯盟神獸大谷翔平用一發滿貫全壘打無情撕裂中華隊防線，帶動日本武士隊單局狂灌10分，面對3局打完已經0：13絕望落後，中華隊正處於提前被「扣倒」邊緣，一名台灣球迷直言像在「東京巨蛋坐牢」便離開座位。比賽進入第2局，中華隊投手群遭遇史無前例的毀滅性亂流。擔任開路先鋒的大聯盟超級神獸大谷翔平，在滿壘局面下一棒將球掃上右外野看台，這發滿貫全壘打不僅瞬間點燃了東京巨蛋的地主氣勢，更徹底擊碎了中華隊。隨後日本隊的恐怖機關槍打線全面爆發，吉田正尚的右外野二壘安打、村上宗隆的內野安打，再加上源田壯亮與若月健矢的連續安打，日本隊攻勢像是踩由門一般狂飆；隨後大谷翔平在同一個半局竟然獲得了第2次打擊機會，並再次敲出右外野安打帶有打點，單局只差一步就能締造完全打擊的超狂紀錄。面對日本隊如此殘暴的破壞力，不僅場上的中華隊球員被打得難以招架，場外原本熱血沸騰的觀眾席也遭遇了核彈級的打擊。本報特派記者在現場直擊，賽前還氣勢如虹、高舉應援大旗的台灣球迷區域，在大谷翔平那發滿貫砲與單局10分的狂轟濫炸下，瞬間陷入了一片死寂與意氣消沉。然而在極度的絕望中，左外野看台仍零星傳出陣陣「加油！台灣！」的吶喊，試圖在完全客場的逆境中喚醒球員的鬥志，只是多半台灣球迷對贏球已經不抱期待，抱持著欣賞大谷打球英姿的心態，日本隊在第3局再度補刀攻下3分，將比數無情地拉開至13：0。但在3局下半，中華隊終於吹起一絲反撲號角，在兩出局後硬是擠成滿壘，成功將日本隊大聯盟級先發山本由伸給送退場。無奈面對接手的後援投手藤平尚真，中華隊未能把握這唯一的續命機會，留下滿壘殘壘無功而返。根據WBC大會冷酷的賽制規定，若比賽在5局結束後雙方差距達15分，或7局結束後差距達10分，將直接裁定提前結束(扣倒)。