▲超級盃中場秀由波多黎各巨星Bad Bunny（壞痞兔）領軍，以全西班牙語曲目捍衛拉美文化，更邀來天后Lady Gaga驚喜助陣，打造了一場音樂盛宴。（圖／翻攝自NFL官方X）

2026世界棒球經典賽（WBC）萬眾矚目的台日大戰，中華隊今（6）晚在東京巨蛋陷入苦戰。面對強大的日本武士隊，中華隊投手群前三局遭到對手狂轟猛炸，陷入 0：13 的絕對落後。然而在低迷的氣氛中，旅美小將沙子宸於第四局展現強心臟，不僅讓全場手感最火燙的大谷翔平首度出局，更飆出中華隊此役首次「三上三下」，連站在看台觀戰的超級盃中場嘉賓壞痞兔（Bad Bunny）都忍不住鼓掌。大谷翔平今日前兩個半局堪稱「怪物等級」，不僅轟出滿貫砲，兩局內就完成猛打賞，距離「完全打擊」僅剩一步。然而第四局下半，沙子宸續投展現絕佳壓制力，僅用2球就讓大谷翔平擊出一壘側飛球，由吳念庭穩穩接殺。這是大谷翔平在本場比賽中首度被解決，轉播鏡頭也捕捉到坐在貴賓席的超級盃中場表演的巨星壞痞兔幫沙子宸拍手。沙子宸在解決大谷後信心大增，隨後接連讓近藤健介擊出一壘滾地球、鈴木誠也擊出二壘飛球出局。面對日本隊前三棒的大聯盟級豪華打線，沙子宸穩定發揮，投出中華隊本場首個「三上三下」。比起前兩局投手群全面潰堤、單局狂失 10 分的慘況，沙子宸的及時止血無疑為中華隊打了一劑強心針。儘管分數大幅落後，中華隊打線面對日本隊先發王牌山本由伸仍展現韌性。雖然前2.2局未能敲出安打，但中華隊發揮「選球眼」，一共選到3次保送。三局上，在兩出局後，中華隊靠著精準選球逼出山本由伸控球亂點，連續讓鄭宗哲、費爾柴德選到四壞保送擠成滿壘。眼見山本用球數達 53 球且陷入危機，日本隊教練團果斷決定換投，由藤平尚真登板化解危機。雖然最終未能破蛋，但成功讓大聯盟億元身價的山本由伸提前退場，仍顯見中華隊打者的耐心。目前中華隊仍以 0：13 落後，在背水一戰的壓力下，沙子宸的驚艷表現能否激發隊友在後半段展開反擊，全台球迷仍持續期待。第60屆超級盃中場秀由拉丁天王壞痞兔（Bad Bunny）領軍，創下史上首位拉丁男歌手獨挑大樑並堅持「全西班牙語」演出的紀錄。舞台不僅搬進波多黎各「甘蔗林」原鄉風情，天后女神卡卡（Lady Gaga）更驚喜現身合跳熱情莎莎舞，將現場氣氛推向最高潮。據悉，壞痞兔原本曾邀好友德瑞克（Drake）同台，但德瑞克為避免媒體焦點模糊、蓋過好友的歷史時刻，選擇婉拒邀約在場外守候，讓這場捍衛拉美文化的盛宴完全屬於壞痞兔。儘管超級盃中場秀是全球藝人夢寐以求的最高殿堂，但根據《CBS News》報導，這場世紀演出的實領酬勞竟不到2000 美元（約新台幣6.4萬元），甚至買不起一張入場的門票。事實上，NFL歷年僅依工會規定支付最低工資，但會負擔數百萬美元的頂級舞台製作費。對壞痞兔而言，這13分鐘的「低薪演出」背後隱含的是全球破億觀看人數帶來的驚人效應，將直接轉化為數位串流與全球巡演的龐大商機，其文化象徵意義更是無價。