▲中華隊竟寫下大會史上最難堪的紀錄。面對實力強大的日本武士隊，中華隊投手群在第2局崩盤，單局失掉10分，正式打破2023年美國隊對加拿大所創下的單局9分紀錄，成為WBC史上單局失分最多的球隊。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）C組預賽今（6）日上演眾所矚目的台日大戰，不料中華隊開賽即陷入苦戰。面對大聯盟級的日本武士隊打線，中華隊從第二局開始就被大谷翔平轟出滿貫砲，單局豪灌10分，這也是中華隊參與6屆經典賽以來，單局失分最多的紀錄。也讓許多球迷開始擔憂，這場比賽恐怕會提前結束。事實上，回顧中華隊被扣倒的比賽共有兩場，第一次是在2006年的WBC世界棒球經典賽。當年中華隊預賽被分在A組，對手有日本、韓國與中國大陸。中華隊首戰在3月3日對上南韓，以0比2輸球；第二戰則在3月4日晚間對上由松坂大輔先發領軍的日本隊。那場比賽中華隊投手群完全壓制不住日本打線，4局打完以1比5落後，第5局更被灌進6分。第六局雖然中華隊追回2分，但第7局日本又補上2分，7局下半中華隊未能反攻，雙方差距達到10分，最終提前在第7局結束比賽，以3比14輸給日本。2006經典賽中華隊僅擊敗中國隊，最終以1勝2敗無緣晉級複賽。中華隊第二場被扣倒的比賽則發生在2013年。當年中華隊在B組預賽先後擊敗澳洲、荷蘭，雖然輸給南韓，但仍挺進8強。第一輪複賽首戰對上日本隊以3比4惜敗。但到了下一場、2013年3月9日對上古巴隊的比賽，地點同樣在東京巨蛋，中華隊投手群慘遭輪番狙擊，被對手狂轟4支全壘打，第六局下半更被灌進8分大局，最終以0比14落敗，比賽也在7局提前結束。事實上，經典賽「提前結束比賽」（俗稱扣倒）的規定。根據大會正式規則，預賽與八強賽階段設有以下門檻：