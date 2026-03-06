我是廣告 請繼續往下閱讀

現場擠滿應援民眾！台灣落後互相打氣

▲WBC經典賽3月6日中華隊對日本隊，信義區香堤大道廣場擠滿應援民眾。（圖／記者邱曾其攝）

▲信義區香堤大道廣場擠滿應援中華隊的民眾。（圖／記者邱曾其攝）

WBC「扣倒」提前結束規則！5局差15分、7局差10分

▲台北市長蔣萬安到場應援。（圖／記者邱曾其攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊今（6）日迎戰強敵日本，逼近「扣倒」的第六局，比分已經是0:13，但在台北市政府在信義香堤廣場舉辦的「WBC戶外直播派對」，現場球迷依然不離不棄、堅持到最後，即便信義區持續飄著小雨，依舊是滿滿人潮，就連天橋上都還是擠滿觀賽民眾。記者在現場直擊，下午4點一開放入場後就湧入上百球迷進場卡位，開賽後人潮更是擠滿香堤廣場。今晚比賽一開打，第一局就被日本隊先發大谷翔平敲出安打，全場球迷都倒吸一口氣，仍不忘互相鼓勵「沒事、沒事」。第二局大谷先是敲出滿貫全壘打，全場球迷不氣餒，互相安慰「好好欣賞比賽」，第二局結束，日本隊已經拿下10分，現場球迷苦笑說：「可能會被扣倒」，但依舊不離不棄，現場持續下著毛毛雨，可是沒有看到任何球迷離席，全場台灣球迷瘋狂應援，此起彼落喊著「台灣尚勇」、「Team Taiwan」等加油聲。雖然比分落後，但全場球迷堅持到最後，球迷雖然持續發出嘆息聲，但還是淋著小雨待在戶外大聲喊出對中華隊的加油聲。根據經典賽大會規定，「提前結束比賽」（俗稱扣倒）在預賽與八強賽設有以下門檻：◾相差15分：比賽進行完第5局後，若領先達15分。◾相差10分：比賽進行完第7局後，若領先達10分。