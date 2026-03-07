還沒用雲端發票的朋友們請注意，財政部日前宣布大紅包！今（115）年 1-6 月期雲端發票專屬獎將大幅加碼，其中「500 元獎」每期增開 70 萬組，總計每期雲端專屬獎開出高達 396 萬 6030 組。然而，別以為中獎了錢就一定會進口袋！近期就有案例顯示，一名幸運兒中了 100 萬獎金，卻因少了「歸戶」這個關鍵動作，只能眼睜睜看著百萬獎金過期充公。

▲領取雲端發票加碼獎金，請善用財政部官方「統一發票兌獎 App」（圖左）。實拍圖展示手機 App 介面上的「手機條碼即時通」與「中獎獎金即時匯」圓形功能圖示，這正是實現中獎即時自動領獎的核心工具。提醒民眾務必於 115 年開獎前，完成歸戶與匯款帳戶設定。圖右為 115 年實體發票範例。（圖／記者徐銘穗攝）
悲情案例：中了 100 萬卻一毛都領不到？

媒體近期報導一名苦主，在兌獎期限最後一天才驚覺自己雲端發票中了「百萬大獎」，興沖沖想領獎時，卻發現該發票屬於「境外電商電子郵件載具」（如 Google、Netflix 等消費），且當時並未完成「歸戶」至手機條碼的動作。儘管他緊急補辦，但因歸戶動作必須在開獎前完成才能適用自動匯款與通知，導致他因無法及時領取，最終與百萬獎金擦身而過。

財政部點名：這群人最危險！

財政部台北國稅局強調，許多民眾向境外電商（如 Google Store、App Store、Disney+、Netflix 等）購買電子勞務時，發票會儲存在民眾留下的「電子郵件信箱」裡。這類載具如果不主動「歸戶」，系統就不會知道它是誰的，更不會主動通知中獎或匯款。

【保命教學】三步驟搞定歸戶，獎金自動入帳

為了避免「中獎卻拿不到錢」的遺憾，民眾請務必在開獎前完成以下操作：
   1.   進入整合平台：登入「財政部電子發票整合服務平台」或下載「統一發票兌獎 App」。

   2.   執行載具歸戶：
         •   點選「歸戶設定」→「新增載具」。
         •   選擇「跨境電商電子郵件載具」。
         •   輸入消費時使用的電子郵件，接收並填入「一次性密碼（OTP）」完成驗證。

   3.   設定自動匯款：在「領獎設定」中填入銀行帳戶，並確認開啟「啟用中獎自動匯款」。

▲財政部呼籲民眾雲端發票要記得設定「載具歸戶」！步驟非常簡單，中大獎才不會錯過。（圖/財政部臉書）
📍完成這三步，好處多更多：
   •    自動對獎：系統自動幫你對 396 萬組加碼獎。
   •    自動入帳：中獎獎金在開獎次月 6 號自動匯入帳戶，完全不用出門。
   •    免印花稅：自動匯款可省下千分之四的印花稅（中 1 萬元現省 40 元）。

財政部最後呼籲，115 年上半年中獎機率顯著提高，民眾應趁現在趕緊檢查歸戶設定，別讓到手的小確幸（甚至大獎）白白送回國庫。

