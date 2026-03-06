我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽(WBC)台日大戰陷入最絕望的焦土戰。面對13分落後的絕對劣勢與即將到來的「扣倒」死線，中華隊打線在比賽中段試圖展開反攻，台美混血強打「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）一棒將球掃向左外野全壘打牆標竿附近，眼看是一發能將球隊拖出泥沼的救命三分砲，卻在壘審的一記「界外」手勢與隨後的電視輔助判決中，化為東京巨蛋裡最令人心碎的結果。比賽進行5局下，中華隊在一、三壘有人時輪到「費仔」打擊，面對日本投手宮城大彌，他大棒一揮，擊出一道完美的巨大弧線，小白球直朝著左外野全壘打標竿飛去。全場台灣球迷瞬間從死寂中彈起，準備迎接這發能重振士氣的續命三分砲。不過，殘酷的現實立刻重擊了所有人。三壘線審在第一時間毫不猶豫地舉起雙手，判定這是一顆飛出界外區的界外球，全場台灣球迷的歡呼聲瞬間卡在喉嚨，隨即爆發出震耳欲聾的抗議聲浪。面對這顆爭議球，中華隊教練團立刻提出電視輔助判決，經過重播審視後，主審最終向全場宣布維持原判「界外球」。就在主審宣判的瞬間，原本壓抑的看台徹底炸鍋，東京巨蛋立刻爆發出海嘯級的巨大噓聲，震耳欲聾的抗議聲浪幾乎要掀翻巨蛋屋頂。