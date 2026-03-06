我是廣告 請繼續往下閱讀

中華隊今（6）日在經典賽C組預賽對上強敵日本，在前兩局還沒打完就被打了10分，目前以0：13落後，大谷翔平敲出滿貫砲。第五局，中華隊一度有機會靠「費仔」費爾柴德威力十足的深遠飛球破蛋，可惜這一球飛出界外，目前中華隊還是未能在本屆賽會開張。這一場比賽鄭浩均開賽就被大谷翔平敲出二壘安打，所幸他後續及時止血，該局沒有丟分。而日本王牌山本由伸這一場的狀態也很理想，首局節奏明快，三振掉費爾柴德，讓中華隊三上三下。次局鄭浩均對村上宗隆投出保送，個人連兩打席送首位打者上壘，之後又被牧秀悟敲安，之後又對源田壯亮投出觸身球。這一局求好心切，控球出現一些問題，之後雖然解決掉了若月健矢，但大谷翔平面對一顆掉得很低的變化球被大谷掃出滿貫砲。之後鈴木誠也又獲得保送，吉田正尚敲三壘安打，牧秀悟又獲得保送，這時候球隊觀察到鄭浩均身體有些不舒服，因此決定換投，由胡智為繼續投球。鄭浩均今天主投1又1/2局，被敲4支安打，送出4次保送，退場時0：6落後。但胡智為上場後還是沒辦法解決危機，滿壘情況下被源田壯亮敲出安打，在丟掉2分，比數被拉開到8：0。之後若月健矢再度敲安，大谷翔平也敲出本場第3安，本場比賽猛打賞，2局就已經3安、5打點，比數被拉開到10：0。之後日本要在第3局打進3分，已經以13：0遙遙領先，根據WBC官方社群提供的數據，單局10分已經寫下紀錄。中華隊打線今天受制於山本由伸壓制，沒有太好的攻勢，第三局一度擠成滿壘，但可惜最終沒有得分。第五局面對宮城大彌一度攻佔一二壘、上到得點圈，費爾柴德一棒掃到左外野，但可惜最終被判界外，之後費仔打成滾地球，雖然避過雙殺上壘，但下一棒的林安可被三振，終究無功而返。這是中華隊連續兩天差一點全壘打，昨（5）日台灣對決澳洲時，9局上半1人出局一、二壘有人，台灣林家正上場打擊，相中一顆87.1英里（約140.2公里）的正中失投速球，一棒送向中外野深處。林家正這顆深遠飛球擊球初速103英里（約165.8公里）、飛行距離398英尺（約121.3公尺）、擊球仰角36度，但因為東京巨蛋中外野大牆距離為400英尺（121.9公尺），因此這顆球最終未能變成扳平比數的關鍵一擊。