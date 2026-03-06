我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Cozzi KITCHÉN餐廳推出「飛天小女警雙人派對野餐籃」。（圖／和逸飯店·台南西門館提供）

▲高雄日航酒店響應「2026高雄櫻花季音樂節」，跨界合作推出「花漾春宴」住房專案。（圖／高雄日航酒店提供）

▲ ⟪Golden Moments 臻選際遇⟫ 為紀念日旅客提供主題客房佈置及精選香檳。（圖／高雄洲際酒店提供）

▲卡通明星花花、泡泡與毛毛現身揭開《飛天小女警》野餐派對序幕。（圖／和逸飯店·台南西門館提供）

迎接春暖花開的季節，高雄日航酒店響應「2026高雄櫻花季音樂節」，跨界合作推出「花漾春宴」住房專案。高雄洲際酒店全新寵客企劃⟪Golden Moments臻選際遇⟫，週週升等幸運房客；同時，酒店亦推出春季限定高鐵聯票專案 ⟪必訪！美拍打卡熱點⟫。和逸飯店·台南西門館迎來開館11週年，全新打造奇趣操場「戶外草地空間」，作為春日野餐體驗新場域，同步推出由Cozzi KITCHÉN餐廳打造的「飛天小女警雙人派對野餐籃」。高雄日航酒店攜手Google YouTube team 跨界合作，共同推廣港都春季文化盛事。「花漾春宴」住房專案，入住期間自即日起至6月18日止，專案含3,000元餐飲抵用金，可自由運用於館內各餐廳消費或加購早餐，讓粉絲旅客依照自己的節奏安排用餐時光。此外，凡於3月13日至15日期間預訂專案入住的賓客，每房加碼贈送「高雄櫻花季」音樂節入場券兩張。配合高雄櫻花季的城市氛圍，高雄日航酒店於「SERENA全日餐廳」精心打造櫻花主題布置，餐廳也推出櫻花季限定餐點，包含櫻花海鮮酥派、櫻花什錦散壽司、櫻花鰻魚卷壽司，以及櫻花主題甜點等精緻菜色，以淡雅花香與當季食材結合，呈現春日專屬的味蕾饗宴。不同於單一形式的客房升等優惠，高雄洲際酒店《Golden Moments 臻選際遇》週週精選幸運賓客，自入住的那一刻起，即享套房專屬升等、主題迎賓佈置與點心盤、精選香檳、客製刺繡浴袍及開夜床舒眠香氛情境等設計。此次針對「空間」升等到「體驗與感受」的全面升級，酒店更提出個人化的貼心服務，針對紀念日旅客提供儀式感滿分的主題客房佈置與專屬甜點設計，親子旅遊族群則有多元的手作體驗課程，還有金鑰匙禮賓司帶領旅客探索海洋城市的熱情與魅力等。高雄洲際酒店同步推出春季限定高鐵聯票專案 ⟪必訪！美拍打卡熱點⟫，專案內容包括洲際行政俱樂部通行權、客房迎賓小點，以及館內餐廳1,888元餐食抵用金。專案更獻上專屬打卡禮遇，凡於入住期間拍攝酒店任一角落，上傳至 FB / IG 限時動態並指定標記，即獲價值逾1,000元的精選品牌好禮。專案即日起開放預訂，並須提前至少三天預訂，入住期間即日起至5月31日。和逸飯店·台南西門館奇趣操場規劃「戶外草地空間」，結合野餐氛圍與不定期舉辦親子闖關遊戲，提供親子旅客更多戶外同樂的空間選擇。館內Cozzi KITCHÉN餐廳同步推出「飛天小女警雙人派對野餐籃」，份量適用2大2小共享，即日起採每日限量預訂。凡預訂套餐，即可於野餐時段免費使用專屬野餐籃與野餐墊。此外，野餐派對活動邀來《飛天小女警》花花、泡泡、毛毛與粉絲相見歡，將於3月至6月期間限定登場，分別為3月8日、4月3日、5月9日及6月6日舉辦見面會。和逸飯店·台南西門館3月9日起開放預訂「卡通甜蜜能量假期」一泊二食住房專案。專案包含早餐、贈送卡通明星拼豆DIY體驗，以及專屬「飛天小女警歡樂套餐」乙份，餐點包含飛天小女警主題餐乙份與特調飲品兩杯，並可加價升級飛天小女警雙人派對野餐籃，串聯住宿、手作與餐飲體驗，打造完整的卡通假期。