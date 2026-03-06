我是廣告 請繼續往下閱讀

▲嚴志媛去日本玩時腳粉碎性骨折，趕緊坐飛機回韓國手術。（圖／엄지원 Umjeewon YouTube）

曾出演韓劇《苦盡柑來遇見你》的女星嚴志媛，昨（5）日在個人YouTube透露自己去日本玩時受傷，因為自己走路時不小心踩到水溝蓋，導致腳踝粉碎性骨折，為此她緊急回韓國動手術，目前正在專心治療與復健中。嚴志媛透露，事情發生在2026年2月她前往日本旅遊期間，當時她的鞋子不慎卡進地面排水孔，當時腳部一度動彈不得，在掙脫過程中因為腳踝劇烈扭轉，而這一扭導致腳踝骨頭粉碎性骨折，瞬間造成嚴重傷勢。嚴志媛表示自己的傷勢相當嚴重，腳踝處的大骨脛骨與小骨腓骨全部斷裂，其中脛骨更碎裂成多塊碎片，事故發生後，她緊急搭機返回韓國，抵達後立刻搭乘救護車前往醫院接受更精密檢查與治療，醫療團隊隨後為她進行長達兩個多小時的手術，替骨折部位進行固定處理，嚴志媛表示手術結果相當順利，她也對治療過程感到滿意，雖然腿部仍打著石膏，但她仍以開朗笑容向粉絲報平安，表示自己正在努力休養，也計畫未來透過影片與大家分享復健過程。嚴志媛近年演藝事業表現亮眼，她因出演《韓劇苦盡柑來遇見你》再度受到觀眾關注，細膩演技獲得好評，此外，她也憑藉週末劇《拜託老鷹5兄弟！》在2025年KBS演技大賞拿下最高榮譽「大賞」，正值事業高峰，對於此次突如其來的意外，經紀公司表示，目前嚴志媛正專注於治療與復健，未來行程將視身體恢復情況再做調整。