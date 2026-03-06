我是廣告 請繼續往下閱讀

球評指出，鄭浩均這顆曲球在中華職棒的被打擊率不到1成，且該打席投球角度與位移均具備水準，大谷甚至在揮棒姿勢略微變形的狀態下，僅靠上半身力量便強行將球扛出右外野大牆，形成滿貫全壘打。

▲2026年世界棒球經典賽，日本隊先發投手山本由伸主投2.2局退場，投出3次保送、2次三振。（圖／記者葉政勳攝）

▲旅美小將沙子宸於第四局展現強心臟，不僅讓全場手感最火燙的大谷翔平首度出局，更飆出中華隊此役首次「三上三下」（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.06）

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組賽事進入台日大戰巔峰對決。首局雖互有攻防維持平手，但二局上中華隊先發投手鄭浩均突遇亂流，單局慘遭日本隊「10分核爆」大局重創，其中大谷翔平的滿貫全壘打更是一棒定江山。雖然中華隊後續投手穩定戰局，但打線受制於山本由伸與日本牛棚，前五局竟吞下「無安打」窘境，目前六局結束中華隊暫以0:13大幅落後。本場比賽的分水嶺出現在二局上。鄭浩均在滿壘情況下，面對世界頂尖強打大谷翔平，投出了個人最拿手的武器球「曲球」。球評分析，這正是世界頂尖好手與本土職棒的「物理差距」，鄭浩均在受挫後節奏亂掉，控球開始偏差。最可惜的是，中華隊在亂流初期未能第一時間換投，或許是亂流來得太快導致牛棚熱身不及，最終導致胡智為接手後仍無法止血，單局被日本隊狂灌10分。中華隊今日進攻端表現極其冷感。日本先發投手山本由伸主投2.2局，雖然因處於春訓初期調整階段，控球並不穩定且送出3次保送，但中華隊完全無法掌握失投球，前五局竟未擊出任何安打。球評認為，延續首戰對澳洲僅3安的低迷，中華隊打線「靜悄悄」的巨大問題，在東京巨蛋的壓力下表露無遺。雖然比分差距擴大，但中華隊中繼投手表現仍有亮點。沙子宸主投2局僅失3分並送出首次三上三下；張峻瑋更繳出2局6上6下的完美壓制，讓日本隊在五、六局無功而返。這對中華隊而言是重要的戰力保留，因為晉級的關鍵將落在後續對戰捷克與南韓。