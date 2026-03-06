我是廣告 請繼續往下閱讀

AI伺服器出貨持續放量，帶動緯創2月營收逆勢衝高，即使碰上農曆春節工作天數偏少，單月合併營收仍達2848.93億元，月增24.75%、年增177.37%，改寫歷史單月新高；累計前2月營收5132.6億元，年增165.25%，同樣刷新同期紀錄。緯創表示，2月營收成長主要受惠AI伺服器需求維持強勁，加上網通產品陸續出貨，推升整體表現。不過若從成長動能來看，主力仍是AI伺服器，網通則因比較基期較低，也對營收帶來挹注。在傳統PC相關產品方面，緯創2月筆電出貨160萬台，較上月減少5.9%，但仍年增6.67%；桌機出貨60萬台，月減20%、年減14.29%；顯示器出貨75萬台，月減16.67%，年增25%。整體來看，雖然PC出貨表現不一，但AI伺服器仍撐起公司整體營運續強。對於後市，緯創先前已釋出樂觀看法。總經理林建勳表示，在客戶需求支撐下，今年營收將維持高度成長，獲利也可望同步向上；董事長林憲銘則指出，AI基礎建設需求還在擴大，對2026年接單展望相當正向，甚至能見度已延伸到2027年，看好未來兩年成長動能延續。展望第1季，緯創預期AI伺服器、網通及PC相關產品出貨高峰將落在3月。公司也預計3月13日召開線上法說會，屆時市場將關注第2季營運展望，以及輝達新一代平台Vera Rubin相關進度。