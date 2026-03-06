我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊0比13持續落後日本隊。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽的「台日大戰」，在今（6）日晚間於東京巨蛋正式開打，不料在第3局，中華隊就以0比13落後日本，目前已打到第6局，中華隊尚未得分，沒想到日本Netflix播報竟在比賽結束前，就開始講提早結束比賽的規則，讓粉絲傻眼笑說「殺人誅心」。中華隊今晚對上日本，不料日本派出大谷翔平等王牌，讓中華隊不斷丟分，甚至來到13分的差距，球迷們也都看得非常擔心。不過有網友發文表示，日本Netflix在比賽結束前，竟就開始播報提早比賽的規則，5局以後差15分以上、或7局以後差10分以上，比賽就會提早結束，讓粉絲都忍不住傻眼笑說「殺人誅心還得是你日本」。而這則貼文也在短短1小時，就吸引6萬多人觀看，紛紛笑翻表示「是在幫忙爭取明天晚接午的休息時間，用心良苦啊」、「提早結束可以去居酒屋喝酒了」、「節省投手」。不過有其他網友表示，在昨天的台澳之戰也有提到這項比賽規則，認為不是為了今天的比賽才刻意播報。中華隊今日晚間對戰日本隊，周六將對上戰捷克。台北101也在晚間點燈為中華隊應援。應援分為兩階段，包括喊話台日大戰的「TEAM TAIWAN，台日友好」，還有台捷大戰「台灣尚勇、榮耀對捷、沒在怕的」，齊心為中華隊打氣！