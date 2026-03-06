我是廣告 請繼續往下閱讀

中華隊打線完全啞火！連16局沒得分創下歷史最慘紀錄

▲中華隊今日對日本一戰慘丟13分，但按照大聯盟針對2026年經典賽最新規則修改，中華隊屆時若與澳洲、韓國同為2勝2敗比拚失分率，本場失掉的13分並不算數。（圖／記者葉政勳攝）

中華隊過往最慘紀錄！15年前啞火輸給中國

中華隊兩度被日本扣倒！第一次在2006年

▲由大谷翔平領軍的日本隊轟垮中華隊投手群，這場比賽也是日本隊史第二度扣倒中華隊。（圖／美聯社／達志影像）

東京慘案再度上演！2026年世界棒球經典賽今（6）日中華隊對決日本隊，中華隊遭到大谷翔平一棒摧毀，日本在第二局就攻下10分大局。中華隊全場只有張育成敲出1支安打，最終被日本以13比0在7局提前結束比賽。事實上，，已是隊史最慘的紀錄，打線嚴重熄火成為急需解決的問題。2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽今（6）日賽程結束後，中華隊在經典賽隊史第三度被提前結束比賽，目前以0勝2敗與捷克同樣位居小組墊底。不過捷克昨（5）日對決韓國拿到4分、今（6）日又從澳洲手上攻下1分；反觀中華隊則成為C組預賽唯一得分尚未開張的隊伍，包含昨（5）日被澳洲3比0完封，今（6）日再度對上日本後，過去中華隊在WBC經典賽最長沒有得分的紀錄，是在2009年寫下。當時中華隊與中國大陸、日本、韓國分在A組，賽制仍採雙敗淘汰制。中華隊首戰遭韓國0比9完封後，在敗部第二場比賽對上中國隊，直到第六局才終於得分開張，的尷尬情況，寫下當時最長的得分荒紀錄，不過終場仍以1比4落敗。更早一次中華隊出現得分荒則是在2006年。當年中華隊同樣被分在A組，對手也是日本、韓國與中國大陸。首戰在3月3日，中華隊以0比2不敵韓國，該場比賽中華隊雖然敲出5支安打，但未能有效串聯攻勢。2006年第二場比賽則是在3月4日對上地主日本，中華隊雖然在第二局就打回1分，讓得分荒紀錄停留在連續10局，但該場比賽中華隊投手群遭日本打線猛烈攻擊。第7局結束時，日本隊已以14比3大幅領先，比賽也依規則提前結束，中華隊遭到「扣倒」。今（6）日晚間中華隊以0比13慘敗給日本，是第二次中華隊在經典賽上被日本扣倒，也成為經典賽隊史第三度遭到扣倒的比賽，另一場發生在2013年8強複賽時，中華隊被古巴隊以14比0在7局提前扣倒，而且這些被扣倒的比賽地點全都是在東京巨蛋，東京慘案的紀錄也被添上第三筆。