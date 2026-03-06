我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽(WBC)東京巨蛋預賽今(6)日晚間上演殘酷的「台日大戰」。由大谷翔平領軍的日本武士隊展現恐怖破壞力，中華隊先發投手鄭浩均慘遭猛烈砲火洗禮，狂失13分。在轉播畫面中，中華隊總教練曾豪駒一度被捕捉到在休息區「眼眶泛紅」，引發全台球迷熱議與不捨。賽後記者會上，面對排山倒海的敗戰壓力，曾總吐露真實心聲並霸氣扛下所有責任。面對前半段就被日本隊無情拉開巨大分差，場邊情緒是否變得複雜甚至哽咽？曾豪駒在記者會上面色凝重，語氣中帶著難以掩飾的沉痛：「沒有一位總教練希望面對這樣的事情，尤其是這種國際賽。」曾總表示：「球隊不管如何，我都要站在最前面，我要扛住失敗與勝負。我覺得選手已經很努力在場上盡一切力量想表現好，我知道選手盡力了，我希望大家不要責怪他們，所有的責任我自己扛就好！」這場比賽的最痛轉捩點，無疑是大谷翔平擊出的致命滿貫全壘打。談及這位大聯盟神獸給中華隊帶來的毀滅性打擊，曾豪駒坦言：「全世界都知道他是很好的打者，極具威脅性，他可以一棒改變戰局，更是能帶動團隊氣氛的領導者。」但面對如此可怕的對手，曾總看見了中華隊投手的驕傲：「面對他，我相信今天我們的選手並沒有去閃躲，而是選擇正面對決。今天選手有對戰到了，就知道下次該如何去反擊。這就是我們想要看到的，不能因為他是大谷翔平就去閃躲！」除了投手群遭血洗，中華隊打線在對戰澳洲與日本的兩天賽程中，總計16局僅擠出慘澹的4支安打、1分未得。面對如此難堪的進攻當機，曾豪駒坦承這份落敗感非常沉重。「從開賽到現在打擊確實沒有發揮，我們必須想盡辦法讓選手趕快掌握擊球狀況。」曾總一針見血地點出進攻端的致命死穴：「在整場比賽裡，選手其實很努力去選球上壘，但『關鍵一擊』就是沒辦法掌握。」