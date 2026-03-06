我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾豪駒（如圖）直說過程中每位選手都很努力，「這就是結果，我們必須去接受」。（圖／中華隊提供）

2026年世界棒球經典賽（WBC）今（6）日上演台日大戰，中華隊不敵日本強勢攻擊，最終以0:13慘遭「扣倒」，比賽在7局提前結束。賽後，總教練曾豪駒受訪時向台灣球迷道歉，表示：「很抱歉，沒讓大家看到好的成果，這樣的比數、失敗我們會承受，積極去面對。」而中華隊接連輸給澳洲、日本，接下來也將更加艱辛，必須好好調整步調、忘記失落的心情，繼續在場上努力。中華隊今晚表現不如預期，日本連奪13分被稱作是「東京慘案」，賽後曾豪駒表示：「這樣的比數、這樣的失敗，我們會承受下來，積極去面對。」他提到今天的年輕小將張峻瑋有把局數吃下來，「在賽前我們最擔心的投手，卻最勇敢把戰況給穩住」。面對輸球，曾豪駒直說過程中每位選手都很努力，「這就是結果，我們必須去接受」。而比賽時疑似戰況太慘烈，畫面拍到總教練曾豪駒紅了眼眶，引發網友熱議。