2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊在接連輸給澳洲與日本後，目前處於0勝2敗、連16局未得分的絕對劣勢。面對明（7）日對戰捷克的背水一戰，由效力於大聯盟運動家隊的旅美好手莊陳仲敖掛帥先發。這位曾在資格賽立下汗馬功勞的右投，將扛起守住勝利、延續晉級希望，且不落入資格賽的重任。現年25歲的莊陳仲敖，職業生涯充滿韌性。他在2021年以50萬美元簽約金加盟運動家，雖曾因手肘傷勢報銷，但2024年復出後展現驚人進化，單季連跳三級升上2A，最快球速突破156公里。憑藉優異的奪三振能力，莊陳仲敖已正式被放進運動家隊40人名單，並連兩年獲邀大聯盟春訓。為了備戰經典賽，他在2月底便結束美職春訓，直接飛抵日本與中華隊會合，狀態正值高峰。莊陳仲敖並非首次為國家隊挺身而出。在2026經典賽資格賽最關鍵的最終戰對決西班牙時，他先發3局拿下勝投，是中華隊能站在東京巨蛋正賽舞台的頭號功臣。事實上，莊陳仲敖在國際賽舞台早有「K功」紀錄，連續兩屆U23世界盃皆投出單屆14次三振的宰制表現。其高水準的火球與三振能力，將是明日壓制捷克打線、爭取首勝的最佳利器。中華隊目前在C組戰況嚴峻，若想保住晉級8強的一線生機，明日對捷克之戰不僅要贏，更要盡可能拉高得分、壓低失分，以利後續比較失分率。