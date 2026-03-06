2026年世界棒球經典賽中華隊連吞兩敗，今（6）日晚間日本隊13比0提前七局扣倒中華隊、提前結束比賽。超商為中華隊集氣，喊話下局再戰一定贏！7-11周六周日有特大杯美式咖啡買2送2，還有思樂冰、韓國農心辛拉麵買一送一；萊爾富明起加碼燕麥奶拿鐵單杯特價30元，比買一送一更划算，還有減糖辻利抹茶歐蕾買一送一，今明兩天指定零食餅乾都買一送一，中華隊想晉級8強複賽，接下來對戰捷克、韓國有不能吞敗的壓力，球迷吃飽喝足應援喊到最大聲！
🟡7-11應援中華隊優惠！美式咖啡買2送2
📍門市｜3月7日起至3月8日
◾特大杯美式咖啡買2送2
◾杜老爺甜筒買2送1
◾心辛拉麵/辛炒麵辛辣白菜買2送2
◾麥香檸檬紅茶 600ml買2送1
◾寶礦力水得 (低卡) 買2送1
◾法國 EVIAN 依雲天然礦泉水買2送2
◾森永in果凍買2送1
◾思樂冰特大杯全口味買1送1
📍門市｜3月6日起至3月7日
◾香鑽水果茶買2送2
◾精品燕麥拿鐵買2送2
◾思樂冰買1送1
◾黑松 FIN 好菌補給飲 580ml買2送2
◾可口可樂纖維+ 600ml 買2送2
◾特趣焦糖夾心巧克力 （鹹焦糖）買2送2
◾小時光麵館 （辛辣香菇風味包）買2送2
◾統一生機（綜合堅果／腰果）買2送1
◾利捷維全系列買2送2
🟡全家應援中華隊優惠！可口可樂、餅乾買一送一
📍APP｜3月5日起至3月8日
◾可口可樂435ml買1送1
◾黑松茶花焙香麥茶買1送1
◾韓國樂天BINCH巧克力餅乾買1送1
◾盛香珍迷你牛奶餅買1送1
◾FamiCollection不知春茶買2送2
◾阿奇儂青梅脆樂冰買2送2
🟡萊爾富買一送一優惠
萊爾富應援中華隊，今明（6日、7日）兩天一堆看球必備零食餅乾買一送一，包括蠟筆小新洋芋片、卡迪那、雙響砲指定品項、雷神草莓牛奶巧克力餅乾通通殺半價。還有萊爾富熱銷的TEAM TAIWAN棒球造型一卡通（原價590元）推出應援價只要490元。
且萊爾富3月7日起至9日，「燕麥奶拿鐵」單杯特價30元，原價65元相當於比買一送一更便宜，且不用揪人一起喝；門市即起至3月31日前，還有「辻利減糖抹茶歐蕾」（原價65元）買一送一，主打減糖配方、回甘茶韻；日式茶碗蒸、海鮮茶碗蒸、玉米濃湯風味茶碗蒸（原價45元）與大蝦蝦茶碗蒸（原價49元），即日起推出任選2件75元優惠。
資料來源：7-11、全家、萊爾富
