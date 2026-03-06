我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園球迷提前卡位 感動全場齊喊「Team Taiwan」

▲信義區香堤大道廣場擠滿應援民眾。（圖／記者邱曾其攝）

第2局失守氣勢下滑 球迷仍肯定比賽精彩

傷兵影響戰力 資深球迷苦笑：輸球有預感

▲即使中華隊大幅落後，現場民眾依然死守。（圖／記者邱曾其攝）

冷雨也澆不熄熱情 球迷撐到最後一局

▲台北市長蔣萬安也在現場和民眾一起看球。（圖／記者邱曾其攝）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）開打，今（6）日晚間中華隊迎戰日本隊，可惜中華隊全場只擊出1支安打，最終在第七局日本隊13比0提前結束比賽，中華隊慘被「扣倒」。信義區香堤大道廣場擠滿應援民眾，即使中華隊大幅落後、又冷且飄雨，依然沒人先離席，《NOWNEWS》記者直擊信義區香堤大道廣場，民眾黃先生今（6）日下午4點就從桃園前來卡位，黃先生表示，今天是第一次參加戶外直播，感受到全場球迷義無反顧的全力吶喊「Team Taiwan、台灣尚勇」，讓他相當感動。民眾黃先生說，第2局被日本隊狂轟，然而中華隊沒能止血，覺得有點可惜，雖然今天輸給日本隊，但他還是覺得看了一場精彩的比賽，明後天還會繼續在桃園直播現場替中華隊加油。民眾陳先生今（6）晚則特別排開工作前來現場看直播，今天第2局之後就感覺到現場氣勢全失，陳先生表示，。身為棒球迷的他，明後天還是會繼續到直播現場和其他球迷一起，他最後也大力強調：「不能只有在贏球的時候才喜歡中華隊。」記者在直播派對現場滿滿感受到台灣球迷毫無保留的應援，，雖然有不少疲憊的上班族在日本隊進攻時開始頻打呵欠，但依舊力挺到最後一局，展現台灣球迷的高水準。