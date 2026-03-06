我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 市長陳其邁與奧正史所長等駐台使節參觀各國攤位，感受各國文化與美食，也一同體驗越南傳統竹竿舞。（圖／高市府提供）

▲ 「日光海島生活節」集結多國文化特色，透過多元市集、展演、戶外講座及攝影展，展現海島文化特色，促進新住民與移工文化交流。（圖／高市府提供）

高市府今年再度與美國、日本、菲律賓及泰國等駐臺機構合作，舉辦「2026日光海島生活節」。高雄市長陳其邁今（6）日出席開幕時期盼所有來自東南亞及太平洋等國家的外國友人，都能將高雄當作自己的第二個家，在此安心扎根。陳其邁與美國在台協會高雄分處處長張子霖、日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史、馬尼拉經濟文化辦事處行政與財務服務處處長崔瑞霞、泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處處長陳燦榮、關島總督古蕾露與帛琉科羅州州長艾約斯・魯迪姆奇共同啟動活動，邀請市民體驗溫暖悠閒的海島風情。陳其邁表示，高雄是一座具備高度包容性的移民城市，無論是從臺灣其他縣市移居，或是從其他國家來到高雄工作、成家與生活的朋友，皆為城市注入多元文化與活力。同時，他也期盼所有來自東南亞及太平洋等國家的外國友人，都能將高雄當作自己的第二個家，在此安心扎根。日本交流協會高雄事務所所長奧正史致詞時，除感謝高市府舉辦如此精彩的活動，也提及晚間即將登場的世界棒球經典賽（WBC）臺日大戰，日本隊絕對不能掉以輕心，比賽肯定精彩可期，隨後陳其邁也與各國駐台代表一同巡禮體驗現場攤位，不僅熱情互動並合影留下紀念，同時也跟著節奏體驗越南傳統竹竿舞。陳其邁也特別感謝各國代表處與高市府攜手合作，他並指出，這項活動為每一位在高雄的外國朋友提供了友善便利的交流機會，並熱情邀請大家來到中央公園與火車站等場域共襄盛舉，期待透過此類多元的互動與體驗平台，讓所有參與者都能在這座充滿人情味的城市中，締造屬於彼此的共同美好回憶。這屆活動於中央公園及高雄車站下沉式廣場雙場域同步登場，開幕式由尼布恩合唱團帶來動人美聲揭開序幕，獲得全場熱烈掌聲，活動以海島文化為核心，串聯多國姊妹市與友好城市，規劃多國美食市集、8國人氣卡司音樂展演、文化講座及互動攝影展等豐富內容，展現高雄多元融合的國際面貌。行國處也指出、今年活動延長為三天，集結八國卡司音樂演出、六場戶外講座及三大運動體驗。舞台演出涵蓋國際與在地音樂，中央公園與高雄車站雙場域同步展開，讓市民在城市動線中自然感受海島文化的節奏與熱情。誠摯邀請國內外朋友3月6日至8日共襄盛舉，一起來體驗溫暖日光、悠閒海島風情的高雄國際氛圍。