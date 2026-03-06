我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026年世界棒球經典賽，日本隊先發投手山本由伸主投2.2局退場，投出3次保送、2次三振。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）台日大戰今（6）日晚間落幕，中華隊最終遭到日本武士隊以13支安打、狂灌13分的猛烈火力擊潰，吞下預賽的第二敗。賽後，日本隊總教練井端弘和出席記者會，親自解密了這場大勝背後的戰術考量，以及對中華隊的真實評價，直言山本由伸也被逼出極限，投球似乎有點用力過猛。整場比賽最讓台灣球迷心碎的轉捩點，莫過於大谷翔平第二局那發石破天驚的滿壘全壘打。但回溯戰局，井端弘和透露，將大谷排在「第一棒」才是給予中華隊最大壓力，「大谷在熱身賽時一棒、二棒都測試過，但他如果在第一棒，能為球隊帶來極大氣勢，給對手帶來的壓力也更大，所以我決定讓他打一棒。」井端弘和在記者會上表示。井端監督直言，大谷在第一局面對中華隊先發投手鄭浩均，第一球就積極出棒敲出二壘安打，直接帶起了日本隊的進攻氣勢；而隨後滿壘時的打席，大谷更是僅用一次揮棒就打出最好的結果（滿貫砲），「有他在我能夠輕鬆很多，總之他表現非常優異。」此戰日本武士王牌先發山本由伸投了2.2局退場。針對這個調度，井端弘和坦言：「我相信他（山本由伸）也是很緊張，第三局時他已經拚盡全力，看起來有點疲勞。」總結本場比賽，井端監督表示，各個棒次串聯很好，這是日本隊的優勢，希望明天以後可以延續這樣的表現，有機會就能不斷得分。