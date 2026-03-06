我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗遭到美國與以色列打擊後，對周遭海灣國家展開報復，其中阿拉伯聯合大公國承受最大規模的攻擊，杜拜也難逃戰火侵襲，這座過去以穩定與開放著稱的富豪「避風港」遭遇前所未有的信心危機，許多大亨正在設法將資產從杜拜轉移出去。對此，杜拜知名億萬富豪哈布圖爾（Khalaf Ahmad Al Habtoor）公開發聲批評美國總統川普（Donald Trump），質疑他將海灣國家拖入戰爭之中，認為海灣國家本非衝突的直接當事人，如今卻要承擔苦果。綜合外媒報導，哈布圖爾在個人X發文質疑川普打擊伊朗的決定，「是誰給了你權力，將我們地區拖入與伊朗的戰爭？你又是基於什麼理由做出這個危險的決定？」哈布圖爾表示，海灣國家並非美、以、伊三方對抗的直接參與者，現在卻必須承擔後果，「你將海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）國家置於危險的中心，而這並非我們所選」，哈布圖爾強調海灣國家強大且有能力自衛，但關鍵問題在於「是誰允許你將我們的地區變成戰場？」伊朗之前已表示，若遭到美國與以色列襲擊，美以在中東的所有資產均將被視為合法打擊目標。哈布圖爾質疑美國是否有充分考慮後果，「你在扣動扳機前有計算過附帶損害嗎？你是否考慮過，這場衝突升級的首批受害者將是海灣國家？」哈布圖爾進一步指出，「海灣國家的人民都有權利詢問美國：這純粹是你們自己的決定嗎？還是受到納坦雅胡政府施壓的結果？」哈布圖爾強調，根據智庫政策研究所（Institute for Policy Studie）估計，若衝突持續數週，美國軍事行動的直接成本可能達到400～650億美元；若加計更廣泛的經濟影響，戰爭的成本恐將進一步攀升至2100億美元，影響相當廣泛。哈布圖爾最後呼籲應回歸外交途徑解決分歧，「真正的領導力不是用戰爭決策來衡量的，而是智慧、對他人的尊重以及推動和平的努力」。