▲姜敏赫（如圖）不同於鄭容和，更接地氣用台語問候台灣歌迷。（圖／和協整合行銷）

▲李正信（如圖）雖然沒有像鄭容和一樣早上狂惡補中文，但他演出最後以全中文致謝歌迷，相當感人。（圖／和協整合行銷）

南韓樂團CNBLUE由鄭容和、姜敏赫、李正信組成，今（6）日帶著新巡迴演唱會登上台北流行音樂中心開唱，晚間7點準時登場，吸引4500名BOICE粉絲擠爆場館。久違來台的3人一現身就火力全開，不只接連用中文、台語跟台灣歌迷打招呼，鄭容和更頻頻秀中文成果，笑說自己最近很努力學中文，還直接用中文向粉絲喊話：「我的中文厲害嗎？」甚至放話希望能「從從容容、游刃有餘完成這場演出」，甚至放話明年來台開唱不再請翻譯，逗得全場尖叫聲不斷。今晚最吸睛的是主唱鄭容和的中文實力，他全程多次用中文跟粉絲互動，甚至直接說：「No problem, let’s go！我們很幸福，因為有妳們。」他也透露自己最近正在努力學中文，「我現在還在適應當中，我覺得我的中文到明年應該就可以全中文了。」姜敏赫更在旁爆料，說鄭容和在後台休息時其實超認真，「真的一直拿著平板在做作業」。被隊友揭底後，鄭容和也笑說自己早上還在上中文課，「但我現在一個都記不起來了，真的很抱歉」，接著又半開玩笑說，希望到明年能夠「自己獨當一面」，甚至預告：「今年可能是最後一次請翻譯老師了。」一句話讓現場粉絲再度爆出尖叫聲。鼓手姜敏赫一上台就先用台語開場，大喊「打給後」，接著又補一句「打給後甲飽沒」，笑說自己也已經吃過飯了，接著對著台下4500名粉絲告白：「真的好想你們喔，我現在能聽到大家的尖叫聲，好幸福。」他也感謝BOICE讓演出開賣就完售，「託大家的福今天滿座，希望今天可以一起享受到最後」，還不忘帶動氣氛問二樓、三樓觀眾玩得開不開心。吉他手李正信則提到，這次巡迴第二站就來到台北，讓他覺得格外興奮，「能夠來到台北真的非常開心。」並預告台北場要連唱2天，大家早就準備好要讓大家感到幸福，「今天就一起好好享受吧」。演出最後，正信也全中文表示：「謝謝大家沒有忘記我們，今天來到我們的演唱會，我知道要來看我們的演唱會，並不是一件容易的事，所以在準備這次巡演的時候，我們的心情也並不輕鬆，希望未來能夠和大家見面，再次真心謝謝大家。」展現十足的誠意，讓台下超感動。