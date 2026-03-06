我是廣告 請繼續往下閱讀

▲藍藍在東京巨蛋握拳許願畫面被全球直播。（圖／IG@lan0716）

2026世界棒球經典賽（WBC）開打，今（6）晚中華隊對上由大谷翔平領軍的日本隊，可惜最後中華隊整場只擊出1支安打，並在第七局時以13比0遭日本隊剃光頭完殺。比賽途中中華隊一度有機會靠「費仔」費爾柴德威力十足的深遠飛球破蛋，現場裁判判定是否能得分時，導播將鏡頭拉到了中華隊應援區，啦啦隊女神藍藍一邊賣力應援一邊握緊拳頭許願得分，可惜最後被判為界外球，無緣得分。五局下半，中華隊和日本隊比數為0比13，當下場上一二壘有人，一出局，中華隊當下不僅不能夠再失分，還急需一個破蛋的盼頭，因此當費仔用力擊出一顆威力強大的高飛球時，球迷都熱烈希望可以拿到分數，不過迎來的卻不是大家的歡呼聲，而是裁判多方的判定時間。在裁判觀看畫面回放時，啦啦隊女神藍藍直接被導播正臉拍攝，只見她雙手十指緊握、咬緊牙關，露出了非常迫切的表情，不僅如此她還在觀眾席帶著身邊的球迷一起為中華隊應援，澈底展現自己的棒球魂，可惜最後費仔無緣為中華隊奪得分數，不過也激發了觀眾席有些低迷的士氣。而藍藍被比賽導播正臉拍攝的片段，也跟著全球直播一起放送出去，許多球迷看到畫面感動直呼，「台灣球迷最可愛的地方就是，即便13:0了還是全力應援，不放棄任何希望」、「今天費仔無奈開轟，藍藍很難過」、「看到藍藍這幕都要哭了」、「即使大幅落後，現場球迷依然大聲吶喊，藍藍也認真應援」、「藍瘦香菇。」