大樂透第115000033期今（6）日晚間開獎，台彩稍早公布派彩結果，本期大樂透1.6億元頭獎共有3注中獎，中獎彩券行分別為台中市北屯區「幸運商行」、台中市南屯區「迎財家商行」、彰化縣二林鎮「尚億彩券行」，每注各得0.48億元，台彩保證下期大樂透頭獎仍有1億元。
大樂透1.6億頭獎開出3注！獎落台中、彰化
大樂透第115000033期開獎結果出爐，今日1.6億元頭獎由3注均分，每注各得0.48億元，中獎彩券行爲下：
◼︎台中市北屯區四民里四平路聯邦巷2號1樓「幸運商行」
◼︎台中市南屯區向上路一段692號1樓「迎財家商行」
◼︎彰化縣二林鎮東和里儒林路二段394號「尚億彩券行」
🟡3月6日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000033期）
大樂透獎號：09、11、12、14、23、25，特別號42。
49樂合彩：09、11、12、14、23、25。
今彩539：19、24、29、32、34。
39樂合彩：19、24、29、32、34。
3星彩：1、6、1。
4星彩：7、0、9、3。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
我是廣告 請繼續往下閱讀
大樂透第115000033期開獎結果出爐，今日1.6億元頭獎由3注均分，每注各得0.48億元，中獎彩券行爲下：
◼︎台中市北屯區四民里四平路聯邦巷2號1樓「幸運商行」
◼︎台中市南屯區向上路一段692號1樓「迎財家商行」
◼︎彰化縣二林鎮東和里儒林路二段394號「尚億彩券行」
大樂透獎號：09、11、12、14、23、25，特別號42。
49樂合彩：09、11、12、14、23、25。
今彩539：19、24、29、32、34。
39樂合彩：19、24、29、32、34。
3星彩：1、6、1。
4星彩：7、0、9、3。
※派彩結果以台彩官網資料為主。