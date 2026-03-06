大樂透第115000033期今（6）日晚間開獎，台彩稍早公布派彩結果，本期大樂透1.6億元頭獎共有3注中獎，中獎彩券行分別為台中市北屯區「幸運商行」、台中市南屯區「迎財家商行」、彰化縣二林鎮「尚億彩券行」，每注各得0.48億元，台彩保證下期大樂透頭獎仍有1億元。

大樂透1.6億頭獎開出3注！獎落台中、彰化

大樂透第115000033期開獎結果出爐，今日1.6億元頭獎由3注均分，每注各得0.48億元，中獎彩券行爲下：

◼︎台中市北屯區四民里四平路聯邦巷2號1樓「幸運商行」

◼︎台中市南屯區向上路一段692號1樓「迎財家商行」

◼︎彰化縣二林鎮東和里儒林路二段394號「尚億彩券行」

▲大樂透第115000033期開獎結果出爐，今日1.6億元頭獎由3注均分，其中一家中獎彩券行為台中市北屯區「幸運商行」。（圖／翻攝自Google Maps）
🟡3月6日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000033期）

大樂透獎號：09、11、12、14、23、25，特別號42。
49樂合彩：09、11、12、14、23、25。

今彩539：19、24、29、32、34。
39樂合彩：19、24、29、32、34。

3星彩：1、6、1。
4星彩：7、0、9、3。

※派彩結果以台彩官網資料為主。

▲本期大樂透1.6億元頭獎雖已開出，但台彩保證下期大樂透頭獎仍有1億元。（圖／記者林調遜攝）
