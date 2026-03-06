我是廣告 請繼續往下閱讀

大樂透1.6億頭獎開出3注！獎落台中、彰化

▲大樂透第115000033期開獎結果出爐，今日1.6億元頭獎由3注均分，其中一家中獎彩券行為台中市北屯區「幸運商行」。（圖／翻攝自Google Maps）

🟡3月6日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000033期）

▲本期大樂透1.6億元頭獎雖已開出，但台彩保證下期大樂透頭獎仍有1億元。（圖／記者林調遜攝）

大樂透第115000033期今（6）日晚間開獎，台彩稍早公布派彩結果，本期大樂透1.6億元頭獎共有3注中獎，中獎彩券行分別為台中市北屯區「幸運商行」、台中市南屯區「迎財家商行」、彰化縣二林鎮「尚億彩券行」，每注各得0.48億元，台彩保證下期大樂透頭獎仍有1億元。大樂透第115000033期開獎結果出爐，今日1.6億元頭獎由3注均分，每注各得0.48億元，中獎彩券行爲下：※派彩結果以資料為主。