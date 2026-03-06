我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）B組預賽「台日大戰」今（6）日晚間落幕。日本武士隊雖然以13分擊潰中華隊，但掛帥先發的大聯盟道奇隊強投山本由伸，投了2.2局就先行退場。賽後山本由伸出席記者會，親自還原了面對中華隊打線的真實感受，並坦言自己在這場比賽中「壞球太多」，還有許多細節需要深刻反省。時隔三年再次穿上國家隊球衣，山本由伸在首局就展現了極具壓制力的投球內容。當被問到今天首局球速飆到98.5英里（約158.5公里）是否超出想像時，山本由伸透露了自己目前狀態極佳。「我從兩天前牛棚就覺得球速稍快一些，雖然自己感覺並不是最好的，但我還是維持這種感覺進入比賽。」山本由伸表示：「球速超出預期，現在身體狀況比預期好，今天我自己身體狀態不錯，這可能是球速比平時更快的原因吧。」儘管擁有驚人的球速，且日本隊在第二局狂灌10分給予極大的火力支援，但山本由伸卻未能吃下長局數，在第三局就因用球數被換下場。面對自己僅投2.2局的表現，山本由伸給出了相當嚴格的評價：「首局表現不錯，之後隊友得很多分，我告訴自己不要鬆懈，但今天壞球多，很多細節需要反思。」他坦言，雖然能為球隊做出貢獻很欣慰，但控球上的失準讓他必須好好檢討。事實上，山本由伸為了這場台日大戰做足了準備。他透露，從昨（5）日開始就特別針對中華隊擬定了配球計畫，並且與捕手若月健矢有著順暢的溝通＼談到隊友大谷翔平在第二局轟出滿貫全壘打，一口氣將比分拉開的關鍵時刻，山本由伸難掩敬佩之意：「第一場比賽對於整球隊走勢很關鍵，尤其拿到第一分是困難的，大谷在這時開轟，我非常欽佩。」賽後，大谷翔平還特地在場邊推著山本由伸的後背，要他上前向球迷致意。回憶起那一刻，山本由伸感性地說：「我感受到與球場融為一體，給我們很大力量，球場氛圍特別好，我很感謝球迷。」對於接下來的賽事，這位日本王牌誓言將會變得更強：「我希望下一次登板我會針對細節做出改善、好好調整，可以用更好狀態呈現。」