我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 警方已成立專案小組追查帳號與IP來源，並提升花博展區維安警力，加強巡邏與盤查，全力確保活動安全。（圖／翻攝畫面）

台北燈節自2月25日至3月15日熱鬧登場，但近日網路社群卻出現疑似恐嚇貼文，引發民眾關注。警方指出，近日接獲情資，有網友在社群平台留言揚言「我3/8要去台北燈節潑硫酸，殺幾個人，祝妳忌日快樂」，由於內容涉及公共安全，貼文在網路流傳後，也讓不少民眾感到不安。警方表示，相關貼文曝光後，已有網友截圖向警方通報，轄區警方隨即介入調查，並會同刑事警察大隊科技偵查隊成立專案小組，追查發文帳號及IP來源，釐清是否為惡作劇，或有人刻意散布恐嚇訊息，目前正全力追查發文者身分。由於台北燈節期間花博展區周邊人潮眾多，警方也同步提升維安層級，除了增加制服警力加強巡邏外，便衣刑警也混入人群執行安全監控，並對可疑人車加強盤查，以確保活動期間的公共安全。警方強調，網路並非法外之地，任何散布恐嚇言論、危害公共安全的行為，都將依法究辦，最重可處二年以下有期徒刑。同時也呼籲民眾，若在燈會現場發現可疑人事物，應立即向現場員警或服務台通報，共同維護賞燈安全。