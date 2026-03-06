我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽(WBC)台日大戰今(6)日晚間以最殘酷的方式落幕。中華隊不僅打線連16局狂吞鴨蛋，投手群更遭大谷翔平領軍的日本武士隊以13：0無情血洗。不過，在這場令全台球迷心碎的「東京巨蛋慘案」中，卻誕生了一位毫無畏懼的英雄，年僅弱冠、甚至還不是日職一軍支配下球員的旅日小將張峻瑋，中繼登板狂飆2.2局，完美封鎖了日本隊的菁英打線，成為今晚中華隊陣中唯一、也是最耀眼的一道光芒。面對滿場兩萬多名日本球迷的震耳欲聾，以及打擊區上站著的身價百億大聯盟神獸與日職一軍頂尖打者，張峻瑋展現了完全不符合他年紀與資歷的超強「大心臟」。當賽後被問及面對這群世界頂級打者的心態時，張峻瑋一派輕鬆地向記者表示：「沒有想太多啦，就是不管他們是誰，然後就按照自己的節奏去對決他們。」對於首度站上WBC舞台，他坦言今天完全沒有緊張感：「就只想著不想失分，把自己最好的表現拿出來。因為這已經是正式比賽了，不能再像前面一樣還在調整。」面對記者追問對哪位頂尖打者印象最深刻？張峻瑋更是給出了一個極度霸氣的答案：「沒有欸！因為在場上不會去想什麼，就是專注在好球帶。」張峻瑋今晚的超狂表現，不僅讓球迷驚豔，更讓總教練曾豪駒吃下了一顆超大定心丸。曾總在賽後記者會上罕見地吐露了真實心聲：「說實話，張峻瑋在開賽以前，是我們教練團最擔心的投手。」曾豪駒透露，張峻瑋直到先前的官辦熱身賽對決軟銀時，才真正找回投球節奏。「但這一場比賽，我們的確徹底看到了他的驚人潛力，看著他面對大聯盟與日職一軍的頂尖打者卻絲毫沒有畏懼，這對他絕對是最棒的成長養分，經過這場洗禮，他在未來的職棒路上一定可以更加強壯。」目前效力於日本職棒體系、正努力爭取成為「支配下(正式註冊)」球員的張峻瑋，將這場WBC台日大戰視為自己職業生涯重要經驗，「因為現在還不是支配下球員，所以提早面對到他們，對我就是一個極大的成長。就等於是假裝自己已經升上去了，用一樣的節奏去進行對決。」