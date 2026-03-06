我是廣告 請繼續往下閱讀

精準預測台日戰況！超神球迷連比分都猜中

▲WBC經典賽中華隊先發投手鄭浩均面對日本隊慘遭大谷翔平轟出滿貫全壘打。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.06）

▲超神球迷在昨（5）日晚間23點30分留言神準預測中華隊與日本交手的比分與賽況。（圖／Threads@le660625）

▲社群平台Threads目前編輯功能，只限用戶在發布貼文或回覆後的 15 分鐘內修改內容，只要超過時限，就無法編輯內容。（圖／記者潘毅翻攝）

台灣球迷最傷心的一夜！2026年世界棒球經典賽（WBC）今（6）日C組預賽由中華隊迎戰地主日本隊，最終TEAM TAIWAN以0：13不敵大谷翔平領軍的「侍Japan」。而在昨（5）日晚間，就有球迷在社群平台Threads上神準預測今日台日戰況，不僅猜中比分0：13，連比賽走勢也幾乎完全說中，讓大批球迷驚呼：「你是未來人嗎？」世界棒球經典賽（WBC）中華隊與日本隊今（6）日在東京巨蛋交手，中華隊面對日本強大打線迅速陷入苦戰，對手在第2局就猛攻10分，大谷翔平轟出滿貫全壘打帶動全隊氣勢。反觀中華隊全場僅敲出1支安打，比賽也在7局提前結束，中華隊以0：13落敗。賽前就知道日本很強大，但沒想過戰況這麼慘！賽事結果曝光後，有球迷在社群平台Threads上的預測被網友翻出。昨（5）日就有球迷發起討論「我有感覺明天台灣會贏日本」，留言區中一位球迷在昨（5）日晚間23點30分留言表示：「我感覺明天會被日本打爆，尤其先發鄭浩鈞……他的球真的很容易被打飛出去，13：0七局結束，台灣連兩場掛蛋被完封。日本是一座高牆，難以翻越，尤其是經典賽的日本。」賽事結果出爐後，這則留言立刻引發熱議，許多網友紛紛留言驚呼：「看到你的回覆是22小時前，我起雞皮疙瘩」、「你不是預言家，你是穿越來的吧」、「未來人在脆上現身了」。事實上，社群平台Threads目前編輯功能，只限用戶在發布貼文或回覆後的 15 分鐘內修改內容，只要超過時限，就無法編輯內容。《NOWNEWS》記者也實際測試，Threads發文與留言在經過15分鐘就無法修改內容。而這位球迷也在留言區補充表示：「我不是預言家啦～只是根據打線與近況來猜的。分數會停在13：0，是因為前半段拉開差距後，日本開始換人，分數就停住了；否則原則上如果主力陣容繼續打，有可能變成15：0。」