然而，比起情緒性的「夢醒論」，或許更值得探問的是——這樣的差距，究竟來自哪裡？

近年具大聯盟實戰資歷的球員屈指可數，鄧愷威未接受本屆徵召，使得整體層級差距更加明顯。當賽事強度拉升至「全球資源整合」的最高殿堂，這樣的落差便無所遁形。

▲中華隊在第三屆世界棒球12強賽，在冠軍戰擊敗全職業日本隊，捧起國史在賽會首冠，但本屆經典賽卻遇到低潮。（圖／資料照，記者葉政勳攝）

▲冷靜回看首戰，對澳洲的比賽並非毫無機會。林家正九局下半的深遠飛球，距離逆轉三分砲僅差一步。（圖／記者葉政勳攝 , 資料照）

捷克的比賽，不僅是「必須取勝」，更是找回打擊節奏的關鍵時刻。因為最終與韓國一戰，若無穩定火力支援，將難以一搏。

▲能否克服「晚接早」的賽程劣勢，能否卸下冠軍光環，回到挑戰者心態，能否在對捷克與韓國之戰，重新建立氣勢。（圖／記者葉政勳攝 , 資料照）

在2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic, WBC）C組賽事中，中華隊以0：13不敵日本隊，提前七局遭到扣倒。許多球迷會將本屆經典賽的表現，與2024年世界12強棒球賽（WBSC Premier12）奪冠之路相提並論。當時中華隊在不被看好的情況下逆勢登頂，決賽擊敗日本，締造歷史。但必須釐清的是，兩項賽事的戰力結構本質並不相同。十二強賽多以各國本土職棒體系為主體，實力差距雖存在，卻相對接近；而經典賽在大聯盟（MLB）開放血緣認定較為寬鬆的情況下，各國得以動用頂級旅外資源，戰力上限大幅提升。以日本隊為例，本場比賽打線一字排開，除大谷翔平外，仍有多名具大聯盟資歷的主力球員；投手方面則由山本由伸領銜，整體陣容幾乎等同於世界頂級舞台的配置。反觀中華隊，十二強奪冠之路，有幾個關鍵因素包括，首戰對韓國的滿貫砲，迅速點燃全隊士氣；球員剛結束職棒賽季，競技狀態處於高峰；「不被看好」的挑戰者心態，反而卸下壓力。而本屆經典賽，中華隊以「世界第二」、「衛冕12強冠軍」的身分出征，期待值全面拉高。從集訓階段開始，旅外徵招不順、核心打者傷情疑慮等問題接連出現，整體備戰氛圍明顯不同。更關鍵的是，首戰對澳洲的失利，使原本被視為相對有利的開局未能掌握。士氣未能建立，反而在面對復仇心強烈的日本隊時，陷入被動。短期賽會制比賽，氣勢與節奏往往放大影響。一場失利，可能改變整個走向。冷靜回看首戰，對澳洲的比賽並非毫無機會。林家正九局下半的深遠飛球，距離逆轉三分砲僅差一步；費爾柴德首打席的界外長打，也可能改寫戰局那是一場勝負五五波的對抗。若球運稍有不同，比賽劇本或許改寫。因此，輸給澳洲並不能簡化為「技不如人」，更多是打線關鍵時刻未能串聯，以及節奏掌握上的細微差距。真正值得擔憂的是，連續兩戰合計16局無法得分。長打未出現、攻勢無法串聯，迫使投手群長時間承受壓力。一旦出現亂流，便容易擴大失分。對許多球迷在東京巨蛋落淚，也有聲音質疑「這才是與世界的差距」。但若僅以單場比分定義實力，未免過於簡化。經典賽本就是最高等級舞台，面對大聯盟頂尖戰力，落敗並非羞辱，而是現實的對照。棒球從來不是線性的勝負敘事。有十二強的高峰，也會有經典賽的震撼教育。這支中華隊依然具備實力，名單上的每一位球員都是當下最佳選擇。對捷克，找回節奏；對韓國，全力一搏。若真能逆勢搶下門票，八強舞台的劇本，將是全新的篇章。